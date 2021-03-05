Политика

14:09 05.03.2021

Украине нужно искать новые форматы возвращения оккупированных территорий, минский уже не работает – депутат

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Украине нужно искать новые форматы возвращения оккупированных территорий, минский уже не работает – депутат

Украина должна искать новые форматы возвращения временно оккупированных территорий, поскольку минский формат уже не дееспособен, считает председатель комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец.

"По поводу того, что дальше. Кроме того, что надо признать де-факто, что Минские договоренности не действуют, и это надо сделать в первую очередь президенту, который несет ответственность как за внешнюю политику, так и за возвращение этих территорий, надо действительно искать новые форматы, как можно влиять на РФ", - сказал Лубинец в ходе дискуссии, организованной Национальной платформой "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" в пятницу.

Он подчеркнул, что Украине не надо отказываться от минских договоренностей, как от процесса, потому что есть очень много международных документов, в которых уже упомянуты Минские договоренности, и именно к ним привязаны санкции против РФ.

"В юридическом плане Украине точно не надо отказываться от "Минска". Но "Минск" сейчас стал процесс ради процесса. Все понимают, что результата там не будет. Ожидать, что "Минск" завершится возвращением временно оккупированных территорий ОРДЛО - на это не надеется никто", - отметил руководитель парламентского комитета.

"Очень правильно было отмечено, что де-факто Россия уже вышла (из переговорного процесса – ИФ) и делает все, чтобы "Минск" был заблокирован. Это так и есть. Единственное, на что нам остается надеяться - что, по крайней мере, те гуманитарные проблемы, которые обсуждаются в рамках минского формата, где-то действуют, и это хоть какой-то небольшой результат, который еще до сих пор приносит этот формат",- отметил Лубинец.

Теги: #минский_формат #оккупированные_территории
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