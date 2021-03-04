Политика

16:51 04.03.2021

Гройсман отмечает рост государственных долгов и снижение реальных доходов граждан за год работы действующего правительства

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Гройсман отмечает рост государственных долгов и снижение реальных доходов граждан за год работы действующего правительства

Украина возвращается в далекое прошлое, когда в экономике государства в основном росли долги и при этом уменьшались реальные доходы граждан, отмечает лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Хотел бы иметь возможность сказать, что ситуация развивается в правильном направлении, но, к сожалению, нет никаких оснований говорить так… Страна стала сильнее, более защищенной? Нет! У нас по всем позициям отрицательный показатель. И это - ответственность правительства Украины", - сказал Гройсман в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, оправдание падение экономики пандемией является неадекватной позицией как минимум потому, что 2014, 2016, 2019 годах Украина столкнулась с блокировкой 20% экономики из-за войны в Донбассе, с необходимостью быстро переориентировать рынки сбыта, с другими вызовами, и при всем этом экономика росла.

"За нашего правительства мы росли в капитальных инвестициях - около 600 млрд грн в год. В 2020 году из-за Covid показатель падал - на 204 млрд. грн. И это степень ответственности правительства. Мы потеряли 204 млрд грн капинвестиций. Это значит, что мы будем делать меньше вещей (на этот показатель - ИФ). Что делает правительство? Говорит о программе "5-7-9". Выдали по ней 21 млрд. грн. Они оказали поддержку десяти процентам тех, кто нуждался в поддержке", - отметил политик.

По словам лидера партии, прогнозы о росте экономики в 2021 году так же сомнительны, поскольку причинами роста станут рост сырьевых рынков и рост расходов граждан на отопление и горячую воду.

"Мы возвращаемся в прошлое. Будет наращивания долгов, снижение темпов роста доходов людей. Что происходит в образовании, медицине, культуре, децентрализации, с тарифами - никто не может сказать", - добавил Гройсман.

Как сообщалось, 4 марта 2020 года Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля утвердила новый состав Кабинета министров Украины.

Теги: #гройсман #бюджет #правительство
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