Порошенко требует от Зеленского вернуть охрану бывшему начальнику ГУР Минобороны Бурбе, который свидетельствовал по делу «вагнеровцев»

Президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно вернуть государственную охрану бывшему руководителю Главного управления разведки Минобороны Василий Бурбе, который дал показания о провале операции по захвату российских террористов ЧВК «Вагнера», заявил пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

«На днях, как сообщили СМИ, бывшего руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбу лишили охраны. Может, участники преступления мечтают, чтобы кто уничтожил им главного свидетеля государственной измены? Я хорошо знаю послужной список этого офицера, хорошо знаю, что он сделал для Украины и чем напакостил ее врагам. Требую от Зеленского вернуть охрану Бурбе как от лица, наиболее заинтересована в безопасности этого разведчика », - заявил Порошенко в видеообращении, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

Порошенко также в очередной раз подчеркнул, что «Европейская солидарность» требует создания парламентской временной следственной комиссии по расследованию срыва спецоперации по задержанию «вагнеровцев».

«Президент должен дать указание« слуга »немедленно подать кандидатуры в эту комиссию, чтоб не возникало подозрения, что он покрывает кого-то из своего близкого окружения, или, не дай Бог, и самого себя», - отмечает Порошенко.

«Я готов давать показания этой комиссии. Правда в том, что я в восемнадцатом году дал санкцию на подготовку этой сложной в истории украинских спецслужб операции. Правда в том, что разведка во взаимодействии с западными партнерами ее блестяще подготовила, до мельчайших деталей. И горькая правда в том, что в последние часы перед арестом преступников информация об этом убежала к Российской Федерации с Офиса украинского президента. Летом двадцатого, когда меня там не было уже больше года, это произошло. И это уже прямая ответственность Владимира Зеленского », - констатирует Порошенко.