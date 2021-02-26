Политика

09:30 26.02.2021

Украина призывает всех партнеров присоединиться к Крымской платформе для деоккупации Крыма и привлечения к ответственности РФ

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Украина призывает всех партнеров присоединиться к Крымской платформе для деоккупации Крыма и привлечения к ответственности РФ

В Министерстве иностранных дел Украины в День сопротивления оккупации Автономной республики Крым и г.Севастополя подчеркивают, что Украина продолжает работу по деоккупации полуострова и привлечения страны-оккупанта – России – к ответственности, в том числе путем создания Крымской платформы.

"Украина продолжает консолидировать международные усилия, чтобы добиться полной деоккупации Крыма и Севастополя и привлечения России к ответственности за ее преступления. С этой целью Украина создает Крымскую платформу - новый международный координационный формат - и призывает всех партнеров присоединиться к ней. Совместными усилиями мы восстановим справедливость и стабильность. Крым - это Украина", - говорится в комментарии МИД по случаю Дня сопротивления оккупации Крыма.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия захватила Крым путем вооруженной агрессии и осуществила попытку его противоправной аннексии, ссылаясь на незаконный и сфальсифицированный референдум: "Тем самым она грубо нарушила основные принципы международного права и подорвала систему безопасности в Европе и мире".

"С начала оккупации Россия проводит преступную политику колонизации и ассимиляции полуострова. Это осуществляется через системные нарушения прав человека, жестокие репрессии против всех, кто имеет мужество противостоять оккупации. Ограничиваются национальные, культурные, религиозные права этнических украинскцев и крымских татар, преследуется Православная церковь Украины. Подавляется свобода слова, уничтожены независимые СМИ", - перечислили в МИД.

В украинском министерстве добавляют, что оккупационные власти целенаправленно преследуют крымских татар, коренной народ полуострова, который не принимает оккупацию.

"Россия пытается криминализировать всех несогласных, незаконно задерживает их и осуждает по сфальсифицированным обвинениям в "терроризме" и "экстремизме". Еще в 2016 году Россия запретила Меджлис крымскотатарского народа (представительский орган крымскотатарского народа), а все его члены были объявлены вне закона. Несмотря на решение Международного суда ООН 2017 года, Меджлис остается запрещенным до сих пор", - говорится в комментарии.

В МИД Украины добавляют, что Россия также ведет усиленную милитаризацию Крыма: "Полуостров, который до оккупации был известен как курортная зона Украины, превращен в российскую военную базу, представляет угрозу не только для Украины, но и для других государств региона, среди которых страны НАТО и ЕС".

Украина благодарна союзникам и партнерам за последовательную и действенную поддержку в борьбе за восстановление территориальной целостности.

"Международное сообщество должно усилить политический и санкционный давление на Россию, чтобы склонить ее к освобождению захваченных украинских территорий, освобождению пленных и политических заключенных, выполнению международных судебных решений", - убеждены в МИД.

26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации АР Крым и г.Севастополя. В этот день в Симферополе состоялся организованный Меджлисом крымскотатарского народа массовый митинг под зданием крымского парламента против намерений оторвать Крым от Украины. С тех пор для Украины 26 февраля стало символом сопротивления оккупации, которая продолжается уже семь лет.

Теги: #крым #деоккупация #мид
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