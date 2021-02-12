Политика

14:09 12.02.2021

Нардеп Юрчишин направил в Офис генпрокурора и ГБР заявление о сокрытии Офисом президента пребывания Татарова в должности

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Нардеп Юрчишин направил в Офис генпрокурора и ГБР заявление о сокрытии Офисом президента пребывания Татарова в должности

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин направил в пятницу в Офис генерального прокурора и Государственного бюро расследований (ГБР) заявление об уголовном правонарушении, совершенном Офисом президента, который скрывает пребывания в должности заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

"В заявлении прошу правоохранителей как можно скорее открыть уголовное производство в отношении руководителя аппарата Офиса президента Украины Алексея Днепрова за препятствование деятельности народного депутата Украины. Ранее Офис Зеленского отмалчивался и не захотел отвечать на мои вопрос, продолжает ли Татаров работать в Офисе президента". Руководитель аппарата ОП тогда решил (или кто-то ему подсказал), что все завершится на его бессмысленных отписках. Но теперь придется отвечать за свои действия перед законом", - написал Юрчишин на своей странице в Facebook.\

По его словам, если Татаров остается заместителем руководителя Офиса президента и по-прежнему отвечает за реформу правоохранительных органов, то у него остается возможность влиять на следствие против него. "Поэтому неудивительно, что прокуратура и другие структуры делают все возможное, чтобы развалить следствие. Это недопустимо. И мы будем с этим бороться", - резюмировал Юрчишин.

Как сообщалось, детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины. Татаров отреагировал на это заявлением, что докажет свою невиновность.

21 декабря 2020 года адвокат Татарова Александр Кузьменко сообщил, что уголовное производство НАБУ в отношении заместителя руководителя Офиса президента Украины касается скидки на парковку в одном из жилых комплексов Киева, а не дела о "квартирах для Нацгвардии".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию "Украинская правда" сообщил, что Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Татаров 21 декабря пришел в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), где получил документы по своему делу, после чего дал брифинг для журналистов. Он рассказал, что продолжает исполнять свои полномочия в обычном режиме, однако "инициировал передачу обязанностей другому сотруднику офиса президента во избежание манипуляций".

24 декабря Офис генерального прокурора передал уголовное производство по подозрению замглавы Офиса президента в СБУ, в НАБУ сочли это вмешательством в расследование для защиты чиновника.

 

Теги: #юрчишин #татаров #голос
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