Политика

14:58 11.01.2021

"Слуги народа" планируют в ближайшие дни обнародовать антикризисный план в связи с повышением тарифов - Арахамия

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"Слуги народа" планируют в ближайшие дни обнародовать антикризисный план в связи с повышением тарифов - Арахамия

Депутатская фракция «Слуги народа» планирует наработать и в ближайшие дни обнародовать план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов.

«От имени фракции "Слуги народа" сообщаю, что мы готовим план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов. Он будет наработан и обнародован в ближайшие дни», - заявил глава фракции Давид Арахамия на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что на 12 января запланировано совещание с премьер-министром, исполняющим обязанности министра энергетики, представителями Офиса президента и всеми, кого касается этот вопрос.

«Если нужны будут быстрые решения - мы готовы их принимать в любое время. Сейчас должны разобраться с тем, что произошло, насколько обосновано повышение, и как в этой ситуации защитить людей», - подчеркнул Арахамия.

 

Теги: #арахамия #слуга_народа #тарифы
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