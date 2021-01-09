Политика

11:51 09.01.2021

Президент Эстонии встретится с лидерами парламентских партий для преодоления кризиса между коалицией и оппозицией

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Президент Эстонии встретится с лидерами парламентских партий для преодоления кризиса между коалицией и оппозицией

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о намерении обсудить с лидерами парламентских партий кризис в отношениях между политическими организациями.

"Президент республики встретится на будущей неделе со всеми руководителями парламентских партий и парламентских фракций, чтобы обсудить создавшуюся политическую ситуацию и возможности сотрудничества партий. По словам главы государства, парламент должен продемонстрировать народу готовность и желание сотрудничества, свои вытекающие из конституции права должны реализовывать в равной мере как коалиция, так и оппозиция", - сообщила в субботу канцелярия президента.

"Однако события последних дней в парламенте свидетельствуют о том, что сейчас, как никогда, партиям важно проявить волю к сотрудничеству, чтобы продолжить движение вперед. Народ Эстонии ждет от своих законных представителей воли к такому сотрудничеству и соблюдения ими же установленных законов", - говорится в сообщении.

Обострение политической ситуации вызвано намерением коалиционных партий провести нынешней весной референдум о браке как союзе мужчины и женщины и узаконить это положение в конституции страны. Проведение референдума было занесено в коалиционный договор по предложению Консервативной народной партии и поддержано другими вошедшими в правящий союз политическими организациями: партиями Центра и "Отечество".

Премьер-министр Юри Ратас, в частности, заявил, что является сторонником традиционной семейной модели. "У меня четыре ребенка, я 15 лет в церковном браке", - сказал он.

Против референдума выступают оппозиционные партии Реформ и Социал-демократическая, считающие, что внесение в конституцию положения о браке как союзе мужчины и женщины политизирует и раскалывает общество, нарушает права сексуальных меньшинств.

Парламентские фракции оппозиционных партий внесли к проекту решения парламента более 9300 поправок, большинство из которых имеют отдаленное отношение к обсуждаемой тематике и направлены на затягивание дебатов и срыв принятия законопроекта.

Как ожидается, 13 января парламент обсудит вопрос о проведении референдума во втором чтении.

Теги: #президент #эстония #парламент
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