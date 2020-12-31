В группе "За майбутне" считают, что ратификация кредитного соглашения c ЕС на EUR1,2 млрд будет иметь катастрофические последствия

Принятие в 2020 году закона о ратификации меморандума и кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом о получении Украиной макрофинансовой помощи от ЕС в размере до EUR1,2 млрд будет иметь катастрофические последствия для страны, считает член депутатской группы "За майбутне" в Верховной Раде Дмитрий Лубинец.

"Катастрофические последствия будет иметь законопроект №0063 о ратификации меморандума Минфина и кредитного соглашения Нацбанка. Деньги, как всегда, разворуют, но проценты украинцы будут отдавать еще 10-15 лет, а наши западные партнеры будут контролировать все и всех. При этом мы все это время еще будем платить зарплату членам наблюдательных советов", – сказал Лубинец в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

В целом парламентарий отмечает, что 2020 год был не самым лучшим в работе Верховной Рады, что отчасти это связанно с пандемией коронавируса и карантином, влиявшим на эффективность работы парламента. При этом он подчеркнул, что народные депутаты выполнили свою работу, а "вот правительство, к сожалению, так и не смогло выполнить свою", вследствие чего имели место колоссальные задержки с социальными выплатами для медработников.

Как председатель парламентского комитета по правам человека, национальных меньшинств, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Лубинец обращает внимание на то, что в 2020 году Верховной Раде удалось принять несколько законопроектов, которые усиливают защиту прав человека. Самым важным решением в этой сфере он считает принятие законопроекта №3984, допускающего дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения Операции объединенных сил. "С 2014 года правоохранители были лишены возможности на должном уровне осуществлять правоохранительную деятельность на территории АТО/ООС", - отметил депутат.

В уходящем году Лубинец совместно с членами возглавляемого им комитета и депутатской группой зарегистрировал в парламенте более 75-ти законопроектов и проектов постановлений. Часть из них стали законами, в частности, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно признания лицом без гражданства", который дает возможность людям получить официальный статус апатрида и пользоваться предусмотренными им социальными гарантиями.

В 2021 году комитет по правам человека намерен разработать законопроекты о нацменьшинствах и "Об обращении граждан", а также провести парламентские слушания по деоккупации и реинтеграции Крыма, которым в этом году помешала пандемия, рассказал парламентарий.