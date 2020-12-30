"Голос" в 2020г. выполнил часть своих предвыборных обещаний и продолжит это делать в следующем - Железняк

Несмотря на кризисный 2020 год, фракция "Голос" смогла выполнить часть своих предвыборных обещаний и продолжит их осуществлять в следующем году, заявляет ее глава Ярослав Железняк.

"Год был тяжелый и кризисный. Хорошо, что смогли быстро отреагировать хотя бы на первые вызовы коронакризиса и внесли ряд законопроектов, в том числе и от "Голоса", касающихся работы в новых условиях - обеспечение санитайзерами, предоставление налоговых льгот…", - сказал Железняк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

К позитивам уходящего года народный депутат, относит принятие законопроекта о рынке земли.

"Хорошо, что, наконец-то, приняли закон о банковской деятельности, который не дал определенным олигархам в прямом смысле украсть миллиарды долларов у государства", - отметил Железняк.

"Мы гордимся тем, что обеспечили выполнение одного из наших предвыборных обещаний - это законы, которые борются с олигархами и с оффшорами. Наконец, Украина приняла жесткое налоговое законодательство, которое обеспечивает действительно борьбу с оффшорными зонами…, а также отмену многих льгот для отдельных олигархов", - подчеркнул народный депутат.

К негативам 2020 года Железняк относит отказ политиков и власти от проведения судебной, правоохранительной и антимонопольной реформ.

"Это те вещи, которые действительно могли бы обеспечить новое качество жизни и правила игры в Украине и для бизнеса, и для граждан, и даже для иностранных инвесторов. Это точно надо было делать, но, к сожалению, никто этого не сделал. То же самое касается законов для улучшения условий бизнеса, для создания благоприятных условий для инвестиций", - сказал Железняк.

По словам лидера фракции, в следующем году народные депутаты из "Голоса" будут концентрироваться "на полном обновлении антикоррупционной инфраструктуры, в том числе возвращении уголовной ответственности, лишении свободы за недостоверную информацию в декларациях".

Железняк также считает, что необходимо исключить влияние правоохранителей на бизнес и "принять в нормальной редакции закон о Бюро экономической безопасности".

Он обратил внимание, что депутаты из его фракции подали в парламент законопроекты по улучшению медицины, образования, информационных услуг, дерегуляции.

"Я горжусь тем, что наши народные депутаты были одними из наиэффективнейших по количеству принятых законов, не только среди оппозиции. Мы соревнуемся даже с провластными депутатами, хотя нас намного меньше, - у нас такая же эффективность по принятым поправкам к законопроектам… Наши народные депутаты обеспечивают то, что обещают. Я надеюсь, что в следующем году будем и далее выполнять свою предвыборную программу", - подытожил глава фракции.