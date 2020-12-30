Политика

14:39 30.12.2020

"Голос" в 2020г. выполнил часть своих предвыборных обещаний и продолжит это делать в следующем - Железняк

2 мин читать
"Голос" в 2020г. выполнил часть своих предвыборных обещаний и продолжит это делать в следующем - Железняк

Несмотря на кризисный 2020 год, фракция "Голос" смогла выполнить часть своих предвыборных обещаний и продолжит их осуществлять в следующем году, заявляет ее глава Ярослав Железняк.

"Год был тяжелый и кризисный. Хорошо, что смогли быстро отреагировать хотя бы на первые вызовы коронакризиса и внесли ряд законопроектов, в том числе и от "Голоса", касающихся работы в новых условиях - обеспечение санитайзерами, предоставление налоговых льгот…", - сказал Железняк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

К позитивам уходящего года народный депутат, относит принятие законопроекта о рынке земли.

"Хорошо, что, наконец-то, приняли закон о банковской деятельности, который не дал определенным олигархам в прямом смысле украсть миллиарды долларов у государства", - отметил Железняк.

"Мы гордимся тем, что обеспечили выполнение одного из наших предвыборных обещаний - это законы, которые борются с олигархами и с оффшорами. Наконец, Украина приняла жесткое налоговое законодательство, которое обеспечивает действительно борьбу с оффшорными зонами…, а также отмену многих льгот для отдельных олигархов", - подчеркнул народный депутат.

К негативам 2020 года Железняк относит отказ политиков и власти от проведения судебной, правоохранительной и антимонопольной реформ.

"Это те вещи, которые действительно могли бы обеспечить новое качество жизни и правила игры в Украине и для бизнеса, и для граждан, и даже для иностранных инвесторов. Это точно надо было делать, но, к сожалению, никто этого не сделал. То же самое касается законов для улучшения условий бизнеса, для создания благоприятных условий для инвестиций", - сказал Железняк.

По словам лидера фракции, в следующем году народные депутаты из "Голоса" будут концентрироваться "на полном обновлении антикоррупционной инфраструктуры, в том числе возвращении уголовной ответственности, лишении свободы за недостоверную информацию в декларациях".

Железняк также считает, что необходимо исключить влияние правоохранителей на бизнес и "принять в нормальной редакции закон о Бюро экономической безопасности".

Он обратил внимание, что депутаты из его фракции подали в парламент законопроекты по улучшению медицины, образования, информационных услуг, дерегуляции.

"Я горжусь тем, что наши народные депутаты были одними из наиэффективнейших по количеству принятых законов, не только среди оппозиции. Мы соревнуемся даже с провластными депутатами, хотя нас намного меньше, - у нас такая же эффективность по принятым поправкам к законопроектам… Наши народные депутаты обеспечивают то, что обещают. Я надеюсь, что в следующем году будем и далее выполнять свою предвыборную программу", - подытожил глава фракции.

 

Теги: #железняк #голос #итоги
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:36 29.12.2020
"Метинвест" в октябре сократил выручку на 4,8% к сентябрю, EBITDA на 1,6% при росте показателя от СП, долг возрос на $5 млн

"Метинвест" в октябре сократил выручку на 4,8% к сентябрю, EBITDA на 1,6% при росте показателя от СП, долг возрос на $5 млн

10:07 29.12.2020
В ОПЗЖ считают 2020-й годом "плохих законов"

В ОПЗЖ считают 2020-й годом "плохих законов"

09:14 29.12.2020
В "Слуге народа" назвали главные достижения Рады в 2020 году

В "Слуге народа" назвали главные достижения Рады в 2020 году

21:37 28.12.2020
Железняк возглавил фракцию "Голос"

Железняк возглавил фракцию "Голос"

13:33 28.12.2020
"Голос" предлагает ложь в декларациях занести в список правонарушений, за которые уголовное наказание неотвратимо – законопроект

"Голос" предлагает ложь в декларациях занести в список правонарушений, за которые уголовное наказание неотвратимо – законопроект

12:25 24.12.2020
"Голос" намерен зарегистрировать в Раде законопроект о медицинском каннабисе

"Голос" намерен зарегистрировать в Раде законопроект о медицинском каннабисе

15:34 14.12.2020
"Голос" разработал план массовой вакцинации от Covid-19, предлагает Кабмину Украины утвердить его до конца месяца

"Голос" разработал план массовой вакцинации от Covid-19, предлагает Кабмину Украины утвердить его до конца месяца

14:37 11.12.2020
Профильный комитет 14 декабря рассмотрит окончательный текст проекта бюджета-2021

Профильный комитет 14 декабря рассмотрит окончательный текст проекта бюджета-2021

12:38 10.12.2020
В "Голосе" подготовили изменения в законодательство, усиливающие уголовную ответственность за недостоверное декларирование

В "Голосе" подготовили изменения в законодательство, усиливающие уголовную ответственность за недостоверное декларирование

14:09 08.12.2020
Рада 15 декабря рассмотрит госбюджет-2021, спецзакон о Донбассе и полномочиях НАПК – нардеп

Рада 15 декабря рассмотрит госбюджет-2021, спецзакон о Донбассе и полномочиях НАПК – нардеп

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КС: Тупицкий обязан продолжать выполнять свои обязанности, а Зеленский - немедленно отменить указ

Зеленский уволил Сергийчука с поста главы Черкасской ОГА

Зеленский уволил Кривоноса с должности замсекретаря СНБО

Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС на два месяца

Совет ЕС разрешил подписать и утвердил временное применение соглашения с Великобританией

ПОСЛЕДНЕЕ

КС: Тупицкий обязан продолжать выполнять свои обязанности, а Зеленский - немедленно отменить указ

Украина получила агреман на назначение Маркаровой послом Украины в США – Енин

Люстрационная проверка еще не завершена по семи членам правительства – аппарат Рады

Европейский план для "демократической Беларуси" включает безвиз - оппозиция

Елена Шуляк назначена главой Коордсовета по решению проблемных вопросов градостроительства

Президент подписал закон об отсрочке налогообложения для КИК

Креминь: отмена госстатуса украинского языка на временно оккупированных территориях - нарушение прав человека

Креминь допускает, что в перспективе может появиться добровольный экзамен на уровень владения госязыком

Украине необходимо двойное гражданство, но не с государством-агрессором - глава МИД

В Раду проходят 4 партии, еще три балансируют на грани – опрос КМИС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА