В ОПЗЖ считают 2020-й годом "плохих законов"

Сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко считает, что 2020 год не оправдал ожиданий политической силы и стал годом "плохих законов".

"2020-й мог стать годом больших сдвигов. После парижской встречи в "нормандском формате" украинское общество ожидало быстрого движения к миру на Донбассе. Принятие решений, которые бы обеспечили преодоление бедности и вывода национальной экономики из кризиса. Отмену всех дискриминационных норм, которые искусственно ограничивали культурные, языковые, образовательные права миллионов украинских граждан. Этот год должен был стать годом диалога, компромисса и общего движения вперед", - сказал Бойко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, народные депутаты из ОПЗЖ вносили в Верховную Раду законопроекты и предложения, направленные на поддержку отечественных производителей, обеспечение развития регионов и громад, снижение тарифов, увеличение пенсий и зарплат, в также проект закона о всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе. "Мы внесли проекты законов во исполнение минских соглашений и парижских договоренностей. Их принятие существенно приблизило бы мирное урегулирование. Однако ни одно из наших инициатив не нашло поддержки у "слуг народа" и их негласных политических партнеров в парламенте", - сказал сопредседатель фракции.

По мнению Бойко, подавляющее большинство законопроектов, поддержанных в текущем году правящим большинством, привели к росту рисков для страны, часто противоречили Конституции, экономическому суверенитету Украины и благосостоянию украинцев, углубляли раскол в обществе. Он привел в пример принятый без референдума закон о продаже земли, "поспешную административно-территориальную реформу и принудительное формирование объединенных территориальных громад и укрупнение районов". К разочарованием года политик отнес закон о среднем образовании и "ратификацию кредитного Меморандума с Европейским Союзом и согласие на рост тарифов, сокращение социальных расходов и дальнейшую коммерциализацию системы здравоохранения".

"И главное, парламентское большинство даже не начало работу над политическим урегулированием конфликта на Донбассе", - подчеркнул Бойко.

Кроме того, по его словам, даже принимая правильные и необходимые для страны решения, Верховная Рада не смогла добиться их выполнения. "Именно так сложилась ситуация с бюджетным Фондом борьбы с COVID-19. Созданный для финансирования нужд медицины, помощи бизнесу и людям, он был потрачен правительственными чиновниками на собственные нужды и предвыборный пиар. В результате подготовка ко второй волне эпидемии оказалась проваленной", - отметил он.

По мнению сопредседателя фракции ОПЗЖ, в следующем году парламент должен изменить подход к работе. "На первый план в работе народных избранников должна выйти защита интересов людей, обеспечение мира и развитие национальной экономики. Больше тратить время и доверие граждан Верховная Рада не имеет права", - подытожил Бойко.