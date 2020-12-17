Политика

14:12 17.12.2020

Совет ЕС утвердил очередное продление экономических санкций против РФ

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Совет ЕС утвердил очередное продление экономических санкций против РФ

Совет ЕС принял в четверг решение о продлении на шесть месяцев экономических санкций в отношении России, говорится в коммюнике совета.

"Совет сегодня принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время нацелены на отдельные секторы российской экономики, до 31 июля 2021 года", - говорится в документе.

Экономические санкции ЕС против России продлеваются на каждые полгода после политических решений саммитов Евросоюза на основе оценки хода выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта в Украине по сообщениям стран-участниц "нормандского формата" - Германии и Франции. 10 декабря главы государств и правительств стран ЕС одобрили на встрече в Брюсселе очередное продление данного режима ограничительных мер.

Постановление, имеющее юридический характер, принимает Совет ЕС, и после опубликования законодательного акта в "Официальном журнале" Евросоюза продление ограничительных мер вступает в силу.

Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.

На заседании 19 марта 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией Минских соглашений, которая, как было предусмотрено в то время, должна была осуществиться до 31 декабря 2015 года.

С учетом того, что эти планы не сбылись, Совет ЕС продлил экономические санкции до 31 июля 2016 года. С июля 2016 года эти ограничительные меры продлевались каждые шесть месяцев.

Перед каждым очередным продлением экономических санкций на саммитах ЕС заслушивается сообщение стран-участниц "нормандского формата" Германии и Франции о состоянии выполнения Минских соглашений.

Экономические санкции включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; экспортный и импортный запрет на торговлю оружием; введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии; ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные меры и меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя".

Теги: #ес #санкции_рф
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