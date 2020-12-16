Законы и постановления Рады с 1 января официально будут публиковаться только в газете "Голос Украины"

Решения Верховной Рады, в частности законы и постановления, с 1 января 2021 года будут официально публиковаться только в газете "Голос Украины".

Принятие соответствующего законопроекта №4334 в целом поддержали 246 народных депутатов на заседании в среду.

Законопроект предусматривает внесение изменений в ст.3 и 139 Регламента Верховной Рады, из которых исключаются нормы об обязательности публикации стенографических бюллетеней заседаний парламента и его решений в Ведомостях Верховной Рады.

Подписанные президентом законы будут публиковаться только в газете "Голос Украины" и размещаться на официальном сайте Рады. Такую публикацию законов и других актов Рады предполагается считать официальной.

Прогнозируется, что принятие данного законопроекта как закона позволит уменьшить расходы на деятельность парламента.

Этот закон вступает в силу с 1 января 2021 года.