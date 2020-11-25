Политика

13:20 25.11.2020

Глава ЕК видит с появлением вакцин свет в конце туннеля пандемии

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Глава ЕК видит с появлением вакцин свет в конце туннеля пандемии

 На минувшей неделе COVID-19 был первой причиной смертей в Европейском союзе, но позитивные перспективы появились с приближением получения вакцин, заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Больницы все еще в трудном положении, и в некоторых регионах отделения интенсивной терапии переполнены", - сказала глава ЕК, выступая в среду на пленарной сессии Европейского парламента по вопросу подготовки к саммиту ЕС 10-11 декабря.

Она признала проблемы, вызванные мерами по ограничению социальной и экономической жизни, но объяснила это необходимостью "извлечь уроки из лета и избежать повторения тех же ошибок" в управлении коронавирусным кризисом. По ее мнению, слишком быстрое ослабление ограничений грозит третьей волной пандемии после новогодних праздников.

"Тем не менее, есть хорошая новость в эти дни. Европейская комиссия гарантировала контракты на вакцины с шестью фармацевтическими предприятиями. Европейские граждане смогут получить эти вакцины уже до конца декабря. И мы, наконец, видим свет в конце туннеля", - отметила фон дер Ляйен.

При этом она указала на важность подготовки государств-членов ЕС к вакцинации, перечислив организационные и логистические проблемы, проблемы подготовки персонала, которые необходимо неотложно решать, чтобы суметь вывести страны Евросоюза из пандемии.

Теги: #коронавирус #еврокомиссия #вакцина #ек #урсула_ляйен
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