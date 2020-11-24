Политика

14:28 24.11.2020

Глава Госэтнополитики: закон о нацменьшинствах вызовет попытки манипуляции этими вопросами и активизирует элементы гибридной войны

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Глава Госэтнополитики: закон о нацменьшинствах вызовет попытки манипуляции этими вопросами и активизирует элементы гибридной войны

Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Елена Богдан считает, что прежде чем принимать закон "О национальных меньшинствах", необходимо разработать и имплементировать правительственную стратегию поддержки культурного разнообразия и национального единства.

"В рабочей группе комитета Верховной Рады по правам человека, в которой принимает участие и наша Служба, обсуждаем в экспертном кругу возможные подходы, уже есть существенные наработки. По мнению нашей Службы, с учетом проработанного опыта различных европейских стран, и принимая во внимание ситуацию в Украине, целесообразнее сначала поработать с правительственной стратегией, направленной на поддержку культурного разнообразия и национального единства", - сказала Богдан в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина"

По ее словам, в Госэтнополитике работают над таким документом и на каждой встрече с этническими сообществами проговаривают идеи о том, как должны выглядеть стратегические правительственные документы или новый закон.

"Мы все понимаем, что закон о нацменьшинствах сразу вызовет попытки манипуляции этими вопросами, активизирует элементы гибридной войны. Поэтому, принимая во внимание, что даже в ряде европейских стран, - где нет аннексированной территории, где нет войны, - двигались путем имплементации стратегии, реакции общественности на нее, и только после многочисленных диалогов и формирования определенных устоявшихся практик принимали отдельный закон. Такой путь выглядит взвешенным и уместным для Украины", - заявила Богдан.

Кроме того, она подчеркнула, что у страны нет вакуума юридического регулирования, так как действующий закон позволяет руководствоваться международными правовыми актами в данной сфере, которые подписала Украина.

"Поэтому мы бы рекомендовали сначала реализовывать правительственную стратегию, а затем постепенно нарабатывать консенсусное видение, которое в итоге сможет найти свое воплощение в законе. Конечно, как двигаться в этом вопросе, будут решать политические должностные лица - члены Кабмина и народные депутаты. Наша Служба экспертно-медиационная: мы изучаем вопрос и предлагаем возможные подходы, но мы не принимаем политические решени"», - констатировала она.


Полный текст интервью с главой Госэтнополитики Богдан будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #елена_богдан #нацменьшинства
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