Политика

11:56 24.11.2020

Разумков подписал законопроект об урегулировании вопросов деятельности органов местного самоуправления и районных госадминистраций

2 мин читать
Разумков подписал законопроект об урегулировании вопросов деятельности органов местного самоуправления и районных госадминистраций

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект об урегулировании отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций.

Как отмечается на сайте парламента в карточке соответствующего законопроекта №3651-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций на сайте украинского парламента, спикер пописал его и передал на подпись главе государства.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроект 17 ноября. Авторы законопроекта предлагают расширить перечень субъектов системы местного самоуправления за счет районных и областных советов, которые представляют совместные интересы территориальных громад сел, поселков, городов.

Согласно переходным положениям законопроекта, до принятия закона "Об административно-территориальном устройстве", окончание полномочий сельских, поселковых, городских советов, других исполнительных органов, а также их реорганизация как юридических лиц в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины осуществляется с учетом того, что в день вступления в силу полномочий сформированных территориальных громад заканчиваются полномочия громад расформированных.

Законопроект предусматривает, что после окончания полномочий советов, избранных расформированными громадами, их исполнительные комитеты продолжают осуществлять свои полномочия до утверждения новоизбранным советом состава его исполкома.

В документе отмечается, что если территория расформированной территориальной громады включена в территорию нескольких сформированных территориальных громад, каждая из этих громад становится правопреемником принадлежащих расформированной громаде недвижимого имущества, находящегося на территории сформированной громады.

В законопроекте отмечается, что правопреемник районного совета ликвидированного района не позже 1 июля 2021 года обязан передать в коммунальную собственность территориальных громад объекты совместной собственности территориальных громад району, который находится на территории этих территориальных громад, в соответствии с разграничением расходов между бюджетами, установленными Бюджетным кодексом Украины.

Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70129

Теги: #разумков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:44 23.11.2020
Разумков подписал законы об обеспечении дополнительными средствами Фонда борьбы с COVID-19 и финансировании угольной отрасли

Разумков подписал законы об обеспечении дополнительными средствами Фонда борьбы с COVID-19 и финансировании угольной отрасли

18:28 17.11.2020
Разумков: надо сосредоточиться на решении проблем, а не на политических амбициях

Разумков: надо сосредоточиться на решении проблем, а не на политических амбициях

11:47 16.11.2020
Разумков предлагает создать рабгруппу для подготовки компромиссного решения по выходу из конституционного кризиса

Разумков предлагает создать рабгруппу для подготовки компромиссного решения по выходу из конституционного кризиса

13:43 13.11.2020
Разумков сообщил, что работает дистанционно

Разумков сообщил, что работает дистанционно

18:30 11.11.2020
Разумков заболел COVID-19, будет работать дистанционно

Разумков заболел COVID-19, будет работать дистанционно

04:46 05.11.2020
В G7 призвали Украину к быстрым действиям из-за кризиса в КС

В G7 призвали Украину к быстрым действиям из-за кризиса в КС

18:20 03.11.2020
Профильный комитет предлагает Раде принять инициированный Разумковым законопроект о восстановлении действия ряда положений антикоррупционного законодательства

Профильный комитет предлагает Раде принять инициированный Разумковым законопроект о восстановлении действия ряда положений антикоррупционного законодательства

12:06 02.11.2020
ВР розгляне законопроект про держбюджет у четвер - Разумков

ВР розгляне законопроект про держбюджет у четвер - Разумков

12:01 02.11.2020
Рада рассмотрит законопроект о госбюджете в четверг – Разумков

Рада рассмотрит законопроект о госбюджете в четверг – Разумков

10:44 01.11.2020
Тимошенко: Европа предупреждает Зеленского о "неблагоприятных, глубоких и долгосрочных последствиях" в случае роспуска им Конституционного Суда

Тимошенко: Европа предупреждает Зеленского о "неблагоприятных, глубоких и долгосрочных последствиях" в случае роспуска им Конституционного Суда

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава Госэтнополитики: нам хотелось бы большей координации с властями в некоторых вопросах карантина

ЗСТ между Украиной и Израилем вступит в силу с 1 января 2021 года - Зеленский

Глава Госэтнополитики видит диспропорцию между регулированием светских и религиозных мероприятий в период "карантина выходного дня"

Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами-членами СНГ

Евросоюз приветствует присоединение Черногории, Албании, Лихтенштейна и Норвегии к санкциям в отношении РФ за подрыв суверенитета Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Профильный комитет Рады вместе с омбудсменом будут добиваться выделения необходимых расходов в гобюджете-2021 для обеспечения жильем ВПЛ

Маас надеется на восстановление трансатлантических отношений при Байдене

Второй тур местных выборов в Украине прошел спокойно, с незначительными нарушениями - ENEMO

Глава Госэтнополитики: нам хотелось бы большей координации с властями в некоторых вопросах карантина

Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район ООС

ЗСТ между Украиной и Израилем вступит в силу с 1 января 2021 года - Зеленский

Глава Госэтнополитики видит диспропорцию между регулированием светских и религиозных мероприятий в период "карантина выходного дня"

Окружной админсуд отказал признать противоправным назначение Елены Богдан главой Госэтнополитики

Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и экономические трудности из-за пандемии коронавируса - Шкарлет

Правительство Украины еще на год перенесло реализацию постановления о росте зарплат учителей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА