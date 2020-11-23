Кипр продолжает неуклонно придерживаться позиции о непризнании временной оккупации Крыма – встреча Джапаровой послом Кипра в Украине

В понедельник, 23 ноября, первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова встретилась с послом Республики Кипр в Украине Луисом Телемаху.

"Первый заместитель министра выразила благодарность за поддержку Кипром суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН и ЕС при принятии соответствующих резолюций и решений", - сообщает в понедельник вечером пресс-служба МИД Украины.

Джапарова проинформировала о последнем развитии событий в Крыму и пригласила кипрскую сторону принять участие в деятельности инициативы "Крымская платформа".

"В ответ посол заверил, что кипрская сторона продолжает неуклонно придерживаться позиции о непризнании временной оккупации украинского полуострова", - говорится в сообщении.

Собеседники также обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в рамках международных конвенций и инициатив по гендерному равенству, противодействия насилию против женщин и сохранения мирового культурного наследия.

Как председатель Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Джапарова передала письмо-приглашение, адресованное своей кипрской коллеге с призывом присоединиться к международному флеш-мобу видеопоздравлений по случаю 75-летия организации ЮНЕСКО, инициированного президентом Украины.

"Стороны также положительно отметили совместные усилия с целью оживления политического диалога между двумя странами. Проведение в ближайшее время двусторонних политических консультаций между МИД Украины и Республики Кипр позволит обсудить широкий спектр вопросов относительно перспектив дальнейшего развития украинского-кипрских отношений и совместного взаимодействия в рамках международных организаций", - говорится в сообщении.