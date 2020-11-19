Политика

11:28 19.11.2020

Имидж украинцев-"просителей" абсолютно не совпадает с реальностью, считает вице-премьер Стефанишина

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Имидж украинцев-"просителей" абсолютно не совпадает с реальностью, считает вице-премьер Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической ассоциации Ольга Стефанишина считает важным продвижение нарратива, что Украина является мощной страной с большими возможностями, которые она можем предложить партнерам.

"Сейчас у нас имидж просителей, но это абсолютно не так. Сегодня мы имеем мощную политику по диджитализации, сегодня у нас огромный прогресс по выполнению Соглашения об ассоциации, мы единственная страна вне Европейского союза, которая ведет переговоры о доступе к внутреннему рынку Евросоюза, мы единственная страна, которая присоединилась к развитию зеленой экономики, мы единственная страна, которая использует и имеет членство в большом количестве программ и агентств Европейского союза", - сказала Стефанишина в ходе IV ежегодного Международного форума "Креативная Украина" в четверг.

Теги: #стефанишина #ес #имидж
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