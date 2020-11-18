Политика

11:26 18.11.2020

"Слуга народа" запустит веб-приложение для своих депутатов местных советов - Корниенко

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"Слуга народа" запустит веб-приложение для своих депутатов местных советов - Корниенко

Партия "Слуга народа" запустит веб-приложение для своих депутатов местных советов, заявляет лидер партии, первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко

"У нас точно будут механизмы прямого взаимодействия депутатов между собой и депутатов - с партийным руководством. Мы же "диджитализированные", поэтому у нас есть в активе специальное веб-приложение, оно уже разработано для фракции в Верховной Раде, скоро будет внедряться. Подобное приложение будет адаптировано и для депутатов местных советов. Я думаю, что где-то в феврале-марте следующего года начнем его тестировать и запускать", - сказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что уже сейчас "Слуга народа" создает обычные чаты, в которые пытается добавить всех своих 6 тысяч депутатов местных советов, чтобы "они напрямую получали от нас информацию, чтобы депутаты понимали, что их партия собой представляет, о чем она говорит".

"Понятно, не всех депутатов удается охватить, но привлечь как можно больше членов фракций стараемся", - отметил лидер партии.


Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #корниенко #слуга_народа
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