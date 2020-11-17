Разумков: надо сосредоточиться на решении проблем, а не на политических амбициях

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что сегодня не время думать о политических амбициях.

"Меня несколько раз спрашивали, не мечтаю я о более высоких должностях. Но моя работа - не мечтать, а выполнять актуальные задачи. До следующих выборов еще долгий путь. Украина имеет большие вызовы. Сейчас нам нужно сосредоточиться на решении этих проблем, а не на политических амбициях", - сказал Разумков в интервью немецкому ежедневному изданию "Ди Вельт" (нем. Die Welt).

Спикер Верховной Рады добавил, что на украинском языке его должность называется глава парламента, а на немецком – президент.

"На украинском - моя должность - глава парламента, на немецком - президент парламента. Итак, по крайней мере, в некоторой степени, я уже президент", - пошутил Разумков.

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