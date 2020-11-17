Лидеры Украины и парламент должны противостоять вызовам, возникшим после решения КС - посол ЕС

Руководство Украинского государства и Верховная Рада должны противостоять вызовам, возникшим вследствие решения Конституционного суда Украины (КС) о признании неконституционными положения закона "О предотвращении коррупции" и отмене уголовной ответственности за декларирование неправдивой информации, отмечает глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Это зависит от избранных лидеров Украины, парламента - противостоять этим вызовам, поставленным Конституционным судом, чтобы восстановить декларации о доходах, юридическую определенность вокруг НАБУ и так далее, чтобы обязательства Украины в этом контексте также постоянно соблюдались", - сказал Маасикас на форуме "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу" во вторник.

Посол высказал сожаление, что пандемия не позволяет сейчас полностью воспользоваться безвизовыми путешествиями. "Предоставление безвизовых путешествий три года назад было выполнением ЕС наших обязательств перед Украиной, мы действовали в соответствии с нашими обязательствами. Это дорога с двусторонним движением. Есть украинские обязательства, это очевидно. Сейчас некоторые из этих обязательств были поставлены под сомнение Конституционным судом Украины", - пояснил он.

Маасикас подчеркнул, что выход из этой ситуации требует полной приверженности политического руководства Украины.

Дипломат также добавил, что имплементация реформ, связанных с евроинтеграцией, позволяет Украине становиться более стойкой.

"В конце этой недели мы будем отмечать седьмую годовщину Революции достоинства. Эти героические события закрепили евроатлантический выбор Украины, евроатлантическую ориентацию, которая теперь является одной из ваших конституционных ценностей. Конечно, поддержка ЕС суверенитета, территориальной целостности и независимости является непоколебимой, об этом даже не надо говорить. И снова-таки, мы твердо верим в то, что с имплементацией реформ, связанных с ЕС, Украина становится более стойкой, это также помогает поддержать, усилить суверенитет Украины", - указал Маасикас.