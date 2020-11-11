Политика

11:19 11.11.2020

"Слуга народа" ожидает справедливого приговора для задержанного на взятке новоизбранного главы Воловецкой ОТГ – Корниенко

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"Слуга народа" ожидает справедливого приговора для задержанного на взятке новоизбранного главы Воловецкой ОТГ – Корниенко

Партия "Слуга народа" ожидает справедливого расследования и приговора по делу подозреваемого в получении взятки новоизбранного главы Воловецкой объединенной территориальной громады в Закарпатской области Михаила Попелича, заявил глава политической силы Александр Корниенко.

"Независимо от партийной принадлежности, взяточники и те, кто разворовывает бюджеты, должны быть строго наказаны. Мы не разделяем чиновников на "своих" и "чужих". "Слуга народа" полностью поддерживает справедливое расследование дела и вместе со всем обществом ожидает справедливых приговоров за возможную коррупцию и взяточничество", - подчеркнул Корниенко, сообщает пресс-служба политсилы в Телеграмм-канале.

Корниенко отметил, что даже тщательный отбор кандидатов не гарантирует их стопроцентной добропорядочности.

"Однако никто не имеет "иммунитета" от преследований за коррупцию и другие преступления. Все должны быть равны перед законом. Этот принцип мы с командой президента Зеленского отстаиваем с первых дней работы. Именно поэтому уверены в неотвратимости наказания для всех, кто попытается наживаться на бюджетных ресурсах", - резюмировали в партии.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины разоблачила новоизбранного от партии "Слуга народа" главу Воловецкой ОТГ на получении денег из коррупционных схем в сфере восстановления дорожно-транспортной инфраструктуры региона. Чиновник требовал деньги от победителя тендера на проведение ремонта местных дорог. Размер взятки составил 10% от суммы уже заключенного с подрядчиком договора. Для передачи "отката" чиновник привлек своего знакомого в качестве посредника.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Источник: https://t.me/SlugaNarodu_Official/2083

Теги: #корниенко #коррупция #слуга_народа
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