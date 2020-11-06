Политика

11:38 06.11.2020

Конституционный кризис требует немедленных решений для восстановления эффективной работы антикоррупционных органов - заявление НАБУ

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Конституционный кризис требует немедленных решений для восстановления эффективной работы антикоррупционных органов - заявление НАБУ

Решения, принятые судьями Конституционного суда Украины в 2019-2020 гг. по вопросам борьбы с коррупцией, вызывают беспокойство, последствиями таких решений является системное ослабление институциональной способности органов, призванных разоблачать коррупцию, и освобождение от ответственности лиц, причастных к нанесению ущерба интересам государства в особо крупных размерах, заявляет Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"КС своими решениями лишил Национальное бюро права через суд аннулировать кабальные для государственных предприятий сделки, фактически декриминализировал незаконное обогащение, освободив от ответственности за неподачу декларации. В целом из-за таких решений КС навсегда утрачена возможность возместить миллиарды убытков, нанесенные из-за коррупции", - говорится в заявлении НАБУ в "Фейсбук".

Так, в Бюро отмечают, что 17 сентября КС признал неконституционными отдельные нормы закона "О НАБУ" в части полномочий президента Украины, и это решение содержит угрозы для полноценной работы учреждения в будущем.

"Из-за признания неконституционными полномочий президента, предусмотренных законом "О НАБУ", меньше чем за полтора месяца вне правового поля окажутся такие вопросы, как: назначение и увольнение директора Национального бюро, осуществление независимого аудита институции, избрание и функционирования Совета общественного контроля при НАБУ", - сказано в заявлении.

В связи с этим в НАБУ подчеркивают необходимость немедленного урегулирования сложившейся ситуации.

"Однако мы убеждены: рассматривать ее нужно в более широком контексте, чем урегулирование правовых основ функционирования Национального бюро. Ведь существует риск, что любой из антикоррупционных органов может быть уничтожен из-за вынесения политических решений Конституционным судом", - призвали в Бюро.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС принял решение, которым признал неконстититуционным ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит ч.1 ст.8 Основного закона Украины.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО в срочном порядке в Офисе президента состоялось заседание Кабинета министров. Кабмин на внеочередном заседании во исполнение решения СНБО своим распоряжением обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.

Группа народных депутатов во главе с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировала в парламенте законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины, которые ранее были признаны Конституционным судом Украины (КС) не соответствующими Основному закону.

Источник: https://bit.ly/32l8Vmy

Теги: #набу #кс
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