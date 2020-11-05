Политика

15:03 05.11.2020

Президентский законопроект о судоустройстве направлен на повторное первое чтение

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Президентский законопроект о судоустройстве направлен на повторное первое чтение

Президентский законопроект №3711 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторых законов Украины относительно деятельности Верховного суда и органов судейского управления направлен на повторное первое чтение.

За такое решение на заседании Верховной Рады в четверг проголосовали 239 народных депутатов Украины.

Как сообщалось, соответствующий законопроект внес в парламент 22 июня президент Украины Владимир Зеленский. Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту принять законопроект №3711 за основу в первом чтении, а рекомендации Венецианской комиссии учесть в виде правок между первым и вторым чтением.

Теги: #президент #судоустройство
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