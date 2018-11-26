"Крымские морпорты" заявляют о возобновлении движения судов по Керчь-Еникальскому каналу

ГУП "Крымские морские порты" заявляет об отмене ограничения на проход гражданских судов через Керчь-Еникальский канал, действовавшем с полудня 25 ноября.

"Судоходство по Керчь-Еникальскому каналу возобновлено с 3:30 утра 26 ноября в штатном режиме", – говорится в сообщении предприятия на его сайте со ссылкой на генерального директора Алексея Волкова.

Согласно сообщению, канал был закрыт для прохода гражданских судов после того, как поступила информация о якобы пересечении границы тремя украинскими военными кораблями.