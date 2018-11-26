События

10:24 26.11.2018

"Крымские морпорты" заявляют о возобновлении движения судов по Керчь-Еникальскому каналу

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"Крымские морпорты" заявляют о возобновлении движения судов по Керчь-Еникальскому каналу

ГУП "Крымские морские порты" заявляет об отмене ограничения на проход гражданских судов через Керчь-Еникальский канал, действовавшем с полудня 25 ноября.

"Судоходство по Керчь-Еникальскому каналу возобновлено с 3:30 утра 26 ноября в штатном режиме", – говорится в сообщении предприятия на его сайте со ссылкой на генерального директора Алексея Волкова.

Согласно сообщению, канал был закрыт для прохода гражданских судов после того, как поступила информация о якобы пересечении границы тремя украинскими военными кораблями.

Теги: #судоустройство #азовское_море #керченский_пролив
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