Профильный комитет рекомендовал принять за основу законопроект президента о судоустройстве и учесть рекомендации Венецианской комиссии ко второму чтению – Костин

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту принять законопроект президента Украины №3711 "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" за основу в первом чтении, а рекомендации Венецианской комиссии учесть в виде правок между первым и вторым чтением, сообщил глава комитета Андрей Костин.

"За решение проголосовало 12 членов комитета и все это представители фракции "Слуги народа". Это говорит о твердой позиции "Слуги народа" восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины, причем сделать это в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, которая приняла их в отношении президентского законопроекта №3711", - рассказал он агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Костин задекларировал готовность учесть все рекомендации Венецианской комиссии в виде правок к законопроекту между первым и вторым чтением.