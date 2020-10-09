Венецианская комиссия высказалась о срочной реформе ВСП и раскритиковала законопроект Зеленского о судоустройстве

Комиссия Совета Европы за демократию через право (Венецианская комиссия, ВК) в пятницу утвердила свое заключение по законопроекту №3711 о судоустройстве, высказав ряд критических замечаний к новому порядку формирования Высшей квалификационной судей (ВККС) и отметив важность скорейшего решения проблемы добропорядочности членов Высшего совета правосудия (ВСП).

Как сообщается на сайте Центра противодействия коррупции (ЦПК) в пятницу, законопроект, внесенный в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским в июне, в июле одобрили в парламентском комитете по вопросам правовой политики, а затем спикер парламента Дмитрий Разумков официально обратился к Венецианской комиссии с просьбой его оценки. Венецианская комиссия в своем заключении утверждает: "Поскольку проект №3711 не предусматривает комплексной реформы, соответственно этот вывод не имеет характера комплексной оценки". В ЦПК считают: ВК этим дал понять, что Украине нужна комплексная реформа судейского управления, и законопроект №3711 таковой не является.

По заключению ВК, реформированная ВСП не должна получить контроль над вновь созданной ВККС. Международных экспертов в состав конкурсной комиссии ВККС должны делегировать только признанные мировые организации, при чем в отсутствии номинаций от международников. Конкурсная комиссия должна иметь возможность оценивать всю информацию о кандидатах в ВККС, включая информацию с ограниченным доступом. Это означает, что ВСП не должна на это влиять и вмешиваться в работу комиссии и анализ кандидатов.

Члены Венецианской комиссии поддержали нормы законопроекта, которые отменяют сокращение судей Верховного суда. Кроме того, они высказались и о переводе судей предварительного Верховного суда Украины в новый Верховный суд: такие судьи должны пройти проверку на добропорядочность в установленном законом порядке.

Члены ВК в своем заключении отмечают, что "вопрос добропорядочности членов ВСП является срочным и он должен быть решен без проволочек" и, сославшись на Конституцию, опровергли аргумент о невозможности создания отдельного независимого органа для проверки членов ВСП на добропорядочность. К работе в этом органе должны быть привлечены международные эксперты и представители общественности. При этом ВК делает предостережение, что этот орган является временным.

До проведения такой реформы, отмечают эксперты Венецианской комиссии, ВСП нельзя наделять любыми новыми полномочиями в судебной власти.

Верховная Рада должна учесть вывод ВК, чтобы сохранить сотрудничество с Западом, отмечают в ЦПК, а поэтому законопроект №3711 нужно существенно доработать, прежде чем выносить на рассмотрение в сессионном зале. Кроме того, ввиду позиции ВК по проблеме добропорядочности членов ВСП, на рассмотрение парламента должен быть вынесен еще один законопроект, который будет предусматривать комплексную реформу ВСП.