Создание инвестиционного суда поставит под вопрос полномочия хозяйственных судов

Создание в Украине инвестиционного суда потребует изменений законодательства о судоустройстве и поставит под вопрос полномочия хозяйственных судов, считает партнер и глава судебной практики юридической фирмы Integrites Александр Онищенко.

"Согласно Конституции и закону "О судоустройстве и статусе судей", в Украине могут действовать специализированные суды, однако в этом перечне нет судов для рассмотрения дел бизнеса. Это значит, что реализация этой идеи, как минимум, потребует внесения изменений в законодательство о судоустройстве", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя идею создания инвестиционного суда, озвученную министром юстиции Денисом Малюськой.

При создании инвестиционного суда, отметил Онищенко, возникнут трудности с введением судей-иностранцев в украинскую судебную систему, в которой, согласно закону, судьями могут быть только граждане Украины.

Кроме того, он подчеркнул, что создание инвестиционного суда поставит под вопрос полномочия действующей системы хозяйственных судов.

"Если этот (инвестиционный - ИФ) суд будет полномочен решать дела бизнеса, то чем будет тогда заниматься система хозяйственных судов, которая на сегодня исполняет аналогичные функции?", - вопрошает он.

По словам Онищенко, если идея заключается в том, что инвесторы сами будут определять юрисдикцию нового суда для решения своих споров, то для этого есть смысл обратиться в уже давно существующий Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП Украины.

"Существует третейское разбирательство, основанное на доверии сторон спора к судьям и суду. Иными словами: прежде чем создавать новый суд, нужно убедиться, что к другим альтернативам прибегнуть невозможно и что в этом суде есть реальная потребность", - сказал он.

Вместе с тем Онищенко отметил, что среди аргументов за отдельный суд для инвесторов часто приводят подобные учреждения при крупных финансовых центрах (Дубаи, Абу-Даби, Катар, Нур-Султан).

"Вряд ли эту практику можно рассматривать по отношению к украинским реалиям. Даже ближайший к нам пример: суд при международном финансовом центре "Астана" (МФЦА) вообще не входит в судебную систему Казахстана и рассматривает коммерческие споры только между участниками МФЦА в рамках регионального финансового хаба. И даже при таких обстоятельствах суд при МФЦА с момента его основания, в конце 2018 года, рассмотрел лишь около десятка коммерческих споров. На сайте суда есть тексты только двух судебных решений. Все это заставляет задуматься, целесообразно ли будет запускать его аналог в Украине", - сказал он.

По словам Онищенко, решение (инвестиционного - ИФ) суда будет выполнять свою основную задачу, а именно - восстановление нарушенного права только при налаженной системе исполнения судебных решений.

"Поэтому даже создание лучшего, самого умного, самого квалифицированного суда судьями-иностранцами, которые рассматривают дела на английском языке и по английскому праву, к сожалению, вряд ли будет гарантировать их исполнение в украинских реалиях. Работа судебной системы в Украине вызывает много вопросов как у граждан, так и у национального и иностранного бизнеса. Решит ли весь этот комплекс проблем суд из судей-иностранцев, который будет концентрироваться исключительно на проблемах бизнеса? По моему мнению, скорее нет, чем да", - резюмировал юрист.

Как сообщалось, в начале июля в ходе встречи с членами Европейской бизнес ассоциации министр юстиции Малюська озвучил инициативу о концепции создания отдельного суда, который бы занимался делами инвесторов – арбитража или отдельного суда, который бы рассматривал дела при участии бизнеса.