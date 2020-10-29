Политика

13:34 29.10.2020

"Голос" выступает за отставку судей КС и инициирует расследование по решению об отмене е-деклараций

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"Голос" выступает за отставку судей КС и инициирует расследование по решению об отмене е-деклараций

Партия "Голос" инициирует расследование в отношении решения Конституционного суда Украины об отмене е-деклараций и требует вернуть Национальное агентство по предотвращению коррупции полномочия проверять декларации чиновников.

"Решение судей Конституционного суда об отмене е-декларирования чиновниками содержит признаки преступления, поскольку судьи трактовали не только те статьи законодательства, по которым было депутатское представление, и взяли на себя полномочия правительства и парламента", - говорится в заявлении, обнародованном на сайте политической силы, и которое народные депутаты из фракции "Голос" в четверг передали в Офис генпрокурора.

В заявлении отмечается, что судьи Конституционного суда в очередной раз показали, что поддерживают коррупционный реванш, который ставит под сомнение европейский выбор Украины.

В "Голосе" считают, что Конституционный суд уничтожает борьбу с коррупцией в Украине, поэтому его судьи должны уйти в отставку.

"Для всей Украины очевидно, что решение в пользу коррупционеров принято сознательно, чтобы скрыть теневые доходы как прежней, так и нынешней власти. Следовательно, никакого компромисса здесь быть не может", - говорится в заявлении.

Теги: #конституционный_суд #голос
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