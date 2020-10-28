Политика

12:39 28.10.2020

Климкин расценил решение КС о неконституционности антикоррупционной реформы как больший шаг назад в евроинтеграции Украины

2 мин читать
Климкин расценил решение КС о неконституционности антикоррупционной реформы как больший шаг назад в евроинтеграции Украины

Решение Конституционного суда Украины о признании неконституционными отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за недостоверное декларирование является регрессом в контексте евроинтеграции Украины, заявил экс-министр иностранных дел Украины (2014-19 гг.) Павел Климкин.

"Это просто вопрос, какую страну мы хотим стоить и хотим ли строить. В контексте евроинтеграции это, конечно, больший шаг назад", - сказал Климкин агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Экс-министр добавил, что для европейских партнеров Украины это решение стало неожиданностью и этот вопрос будет одним из ключевых вопросов повестки дня переговоров Украины с партнерами. "Я просто знаю по вчерашним разговорам и с политиками, и с рядом журналистов, и ЕС, что они все это восприняли, как шок. Для них это решение было неожиданным, шоковым, и сейчас это будет одним из ключевых вопросов повестки дня всех мероприятий с нашими друзьями и партнерами, если вообще не ключевым", - подчеркнул Климкин.

Отвечая на вопрос, может ли решение КСУ повлиять на сотрудничество Украины с МВФ, экс-глава МИД Украины отметил, что это будет иметь негативное влияние на финансирование. "МВФ и макрофинансовая помощь со стороны Евросоюза - это, скорее, производная от вообще нашей повестки дня. Потому, я считаю, что финансирование - это важно, но это производный вопрос от главного вопроса: а что, собственно, мы хотим построить здесь, в Украине. Это наш вопрос. А второй вопрос: куда мы хотим двигаться именно в контексте Евросоюза и НАТО. А то, что влияние на финансирование будет негативным - это понятно", - сказал он.

"Сейчас будут интенсивные переговоры и поиск каких-то решений", - резюмировал Климкин.

Теги: #климкин #кс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:01 28.10.2020
Решение КС о неконституционности антикоррупционной реформы будут иметь негативные последствия для Украины - нардеп Геращенко

Решение КС о неконституционности антикоррупционной реформы будут иметь негативные последствия для Украины - нардеп Геращенко

09:26 28.10.2020
Судьи КС приняли решение о неконституционности антикоррупционной реформы в собственных интересах, заявляют в НАПК

Судьи КС приняли решение о неконституционности антикоррупционной реформы в собственных интересах, заявляют в НАПК

19:26 27.10.2020
Посольства ЕС и США на встрече с главой КС Украины отметили важность сохранения достигнутого после Революции достоинства

Посольства ЕС и США на встрече с главой КС Украины отметили важность сохранения достигнутого после Революции достоинства

12:31 21.10.2020
КС приступил к рассмотрению жалобы о конституционности положений Админкодекса в части ответственности за автофиксирумые нарушения ПДД

КС приступил к рассмотрению жалобы о конституционности положений Админкодекса в части ответственности за автофиксирумые нарушения ПДД

15:12 19.10.2020
КС грубо нарушил право Рады и президента недопуском на заседание по вопросу, связанному с делом о антикоррупционном законодательстве – Вениславский

КС грубо нарушил право Рады и президента недопуском на заседание по вопросу, связанному с делом о антикоррупционном законодательстве – Вениславский

13:22 08.10.2020
КС объявил перерыв в слушании по делу о конституционности норм о незаконном обогащении, декларировании и выявлении активов

КС объявил перерыв в слушании по делу о конституционности норм о незаконном обогащении, декларировании и выявлении активов

16:50 02.10.2020
В КС поступило представление о неконституционности ряда положений закона о местном самоуправлении

В КС поступило представление о неконституционности ряда положений закона о местном самоуправлении

01:27 30.09.2020
Фокиным манипулируют для отвлечения внимания от других вопросов, считает Климкин

Фокиным манипулируют для отвлечения внимания от других вопросов, считает Климкин

14:35 29.09.2020
КС перенесла рассмотрение дела о конституционности закона о рынке земли на неопределенную дату

КС перенесла рассмотрение дела о конституционности закона о рынке земли на неопределенную дату

11:46 22.09.2020
КС в открытом режиме слушает дело о толковании "достойных условий жизни"

КС в открытом режиме слушает дело о толковании "достойных условий жизни"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Стратегическое партнерство между Украиной и США будет развиваться при любом президенте - глава МИД Украины

Кулеба не видит целесообразности менять "нормандский формат"

Кулеба: в ходе третьего раунда переговоров с Ираном будет обсуждаться выплата компенсаций родственникам погибших в сбитом самолете "МАУ"

Написание новых минских договоренностей сопряжено с рисками, нужно искать решения внутри имеющихся соглашений – Кулеба

Корниенко назвал результат "Слуги народа" на местных выборах большим успехом: партия завела в районные и облсоветы больше депутатов, чем другие политсилы

ПОСЛЕДНЕЕ

Стратегическое партнерство между Украиной и США будет развиваться при любом президенте - глава МИД Украины

Кулеба не видит целесообразности менять "нормандский формат"

Кулеба: в ходе третьего раунда переговоров с Ираном будет обсуждаться выплата компенсаций родственникам погибших в сбитом самолете "МАУ"

Написание новых минских договоренностей сопряжено с рисками, нужно искать решения внутри имеющихся соглашений – Кулеба

От Covid-19 умер мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Федорчук

Корниенко назвал результат "Слуги народа" на местных выборах большим успехом: партия завела в районные и облсоветы больше депутатов, чем другие политсилы

"Слуга народа" Гунько опережает Ляшко на 2,11% в округе №208 после подсчета почти 95% протоколов – ЦИК

Кернес и его политсила победили на выборах в Харьковский городской и областной советы - предварительные результаты

"Евросолидарность" озвучила принципы формирования большинства в Киевсовете

В Украине более 91% УИК завершили подсчет голосов на местных выборах и передали документы в ТИК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА