Климкин расценил решение КС о неконституционности антикоррупционной реформы как больший шаг назад в евроинтеграции Украины

Решение Конституционного суда Украины о признании неконституционными отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за недостоверное декларирование является регрессом в контексте евроинтеграции Украины, заявил экс-министр иностранных дел Украины (2014-19 гг.) Павел Климкин.

"Это просто вопрос, какую страну мы хотим стоить и хотим ли строить. В контексте евроинтеграции это, конечно, больший шаг назад", - сказал Климкин агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Экс-министр добавил, что для европейских партнеров Украины это решение стало неожиданностью и этот вопрос будет одним из ключевых вопросов повестки дня переговоров Украины с партнерами. "Я просто знаю по вчерашним разговорам и с политиками, и с рядом журналистов, и ЕС, что они все это восприняли, как шок. Для них это решение было неожиданным, шоковым, и сейчас это будет одним из ключевых вопросов повестки дня всех мероприятий с нашими друзьями и партнерами, если вообще не ключевым", - подчеркнул Климкин.

Отвечая на вопрос, может ли решение КСУ повлиять на сотрудничество Украины с МВФ, экс-глава МИД Украины отметил, что это будет иметь негативное влияние на финансирование. "МВФ и макрофинансовая помощь со стороны Евросоюза - это, скорее, производная от вообще нашей повестки дня. Потому, я считаю, что финансирование - это важно, но это производный вопрос от главного вопроса: а что, собственно, мы хотим построить здесь, в Украине. Это наш вопрос. А второй вопрос: куда мы хотим двигаться именно в контексте Евросоюза и НАТО. А то, что влияние на финансирование будет негативным - это понятно", - сказал он.

"Сейчас будут интенсивные переговоры и поиск каких-то решений", - резюмировал Климкин.