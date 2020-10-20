В партии "Голос" считают, что обращение Зеленского к Раде не отличалось от посланий прежних глав государств

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к Верховной Раде не отличалось от посланий его предшественников, считает народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Рущишин.

"Избраны успехи на фоне общего спада и представлены как победа, восхваление, вместо перечня вызовов и призыва к тому, чтобы объединяться и побороть их. Оно выглядит как присыпание нации и самоуспокоение. Сказаны приятные вещи о существующих мечтах, вызывающие сантименты у слушателей. Но в целом доклад не отличался от доклада его предшественников", - сказал Рущишин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, сохранилась традиция сваливать все на предшественников, хотя сначала Зеленский сказал, что его доклад будет отличаться содержанием от всех предыдущих отчетов предшественников.

"Призыв объединяться завис в воздухе, как безосновательное заявление с нежеланием его выполнять. Так же зависло в воздухе высказывание: для меня человек - высшая ценность", - сказал Рущишин.

Кроме того, народный депутат считает, что заявление Зеленского о поездке народных депутатов на Донбасс не отвечает равенству различных веток власти. "Продолжилось топтание по авторитету Верховной Рады, что 100-120 депутатов поедут на Донбасс, я так понимаю, по приказу президента. А это не соответствует равенству различных ветвей властей", - сказал он.

Парламентарий также считает нелогичным вопрос о Будапештском меморандуме, когда его называют недействующим, и заявляют, что идет поиск новых форматов.

По его мнению, неплохо то, что начали говорить о доверии и его необходимость в обществе, однако "смешным было относительно олигархов по поводу того, что нельзя внедрять прямое управление, потому что люди обмануты. "То есть ответа, как внедрять прямое народовластие при таких условиях, мы не услышали", - отметил Рущинин.

Также, по словам собеседника агентства, в обращении президента антикоррупционные успехи звучали достаточно смешно. "Например, когда было сказано, что человек, которому объявило подозрение НАБУ, сразу пошел в суд, и началось судебное расследование. А он сидит в зале и улыбается", - сказал депутат.

По его словам, восхваление снятия неприкосновенности также вызвало смех, "поскольку неприкосновенность как с президента, так и с нардепов фактически не снята. И они по существующим нормам законодательства не лишены этой привилегии", - отметил Рущишин.