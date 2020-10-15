Создание СЭЗ на Донбассе позволит Украине обеспечить возможность "укоренения действительно эффективной модели реинтеграции" – Офис президента

Вопрос о поддержке идеи создания свободной экономической зоны на Донбассе, который планируется вынести на всенародный опрос 25 октября, является краеугольным для мирного плана Украины и позволит обеспечить возможность "укоренения действительно эффективной реинтеграционной модели", отмечают в Офисе президента Украины.

"Второй вопрос будет посвящен именно этой теме, которая является краеугольной для многовекторного мирного плана государства. Придя на участок для голосования на местных выборах, украинцы смогут самостоятельно ответить на вопрос о создании в Донецкой и Луганской областях свободной экономической зоны. Это крайне важный вопрос, который сможет обеспечить стране возможность укоренения действительно эффективной реинтеграционной модели. Речь о концепции региональной экономики, которая "сшивает" регион, делает его привлекательным для бизнеса, системно восстанавливает инфраструктуру", - разъяснили в Офисе президента в четверг.

В ОП указали, что Украина обязательно вернет временно оккупированные территории Донбасса, но ускорить этот процесс, упростить реинтеграцию, отойти от "традиционно пассивного ожидания положительного решения можно лишь за счет более проактивной и инициативной нашей позиции, привлекательной и перспективной, прежде всего, для всего региона".

"Исходим именно из той мотивации, что создание на Донбассе, на свободной части, специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции. Конечно, если это поддержат украинцы", - отметили в Офисе Зеленского.

Там подчеркнули, что сначала все будет происходить на подконтрольной Украине территории Донбасса. "Эти районы пока переживают значительное негативное влияние от войны, развернувшейся рядом. Регион становится все более депрессивным, что заставляет людей покидать его и свои дома. Поэтому и нужно создавать новую мотивацию для населения, новые рабочие места, новые перспективные бизнесы и внедрять специальные инструменты для привлечения на Донбасс инвесторов, и заинтересовывать людей и бизнес оставаться работать именно на этой территории", - говорится в комментарии.

В Офисе президента убеждены, что ускоренное экономическое развитие подконтрольной государству территории Донбасса может быть наглядным аргументом для абсолютно всех жителей временно оккупированной территории выбирать именно Украину.

"Осознаем, что вражеское пропагандистское воздействие на часть нашего народа, которая остается в условиях временной оккупации и живет неподалеку от линии разграничения, все еще есть. Кроме того, пока не проведена полная деоккупация, которую мы ставим как ключевую цель на переговорах по Донбассу во всех форматах, сохраняется риск эскалации. Соответственно, привлечение на Донбасс ведущих компаний, подпитка экономического развития за счет масштабных партнерских программ могут стать также инструментом демонтажа любого негативного воздействия оккупационной силы. И дополнительным аргументом для мировых держав помогать Украине, защищая работу своих компаний на Донбассе", - считают в ОП.

В Офисе президента уверены, что специальный наиболее лояльный подход к налогообложению, принципиально комфортные условия государственного надзора за деятельностью бизнеса могут существенно помочь украинскому Донбассу, сначала свободному, а затем и освобожденному.

"Поэтому решение вопроса, как эффективно мы должны восстанавливать Донбасс, будет зависеть от участия граждан в опросе 25 октября. Осознаем, что такой формат голосования людей по вопросам общенациональной важности не может иметь прямых юридических последствий. Но его политический вес будет такой, что в среде политиков не смогут игнорировать выбор народа. Каким будет этот выбор – зависит от каждого участника голосования", - резюмировали в ОП.

Как сообщалось, 15 октября президент Украины Владимир Зеленский предложил украинцам в качестве второго вопроса на всенародный опрос, который планируется провести в день местных выборов 25 октября, высказаться о том, поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны.

13 октября Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов.

14 октября Зеленский предложил украинцам в качестве первого вопроса на всенародный опрос высказаться о том, нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах.