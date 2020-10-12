ЕС решил сократить двустороннее сотрудничество с властями Беларуси, наращивать помощь гражданскому обществу

ЕС объявил о решении сократить двустороннее сотрудничество с центральным руководством Беларуси и увеличить помощь гражданскому обществу.

"ЕС сократит двустороннее сотрудничество с центральными белорусскими властями, увеличит поддержку белорусскому народу и гражданскому обществу", - говорится в постановлении по итогам заседания глав МИД стран-членов ЕС, принятом в понедельник.

Кроме того, в документе отмечается, что ЕС "в срочном порядке предоставил дополнительные финансовые ресурсы жертвам насилия, организациям гражданского общества и независимым СМИ".

В нем также подчеркивается, что ЕС готов предложить Беларуси план экономической поддержки в случае "перехода к демократии".

"ЕС призывает власти Беларуси принять участие в инклюзивном общенациональном диалоге и готов поддержать мирный переход к демократии разнообразными инструментами, включая комплексный план экономической поддержки демократической Белоруссии", - говорится в постановлении.

В Беларурси уже более двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов. Наиболее массовые мероприятия собираются по воскресеньям. 10 октября, в субботу, накануне митингов президент Александр Лукашенко встретился в СИЗО с представителями оппозиции, арестованными как до, так и после президентских выборов.