ЕС отмечает значительный прогресс Украины в реформах за последний год - Зеленский

Европейский союз отмечает значительный прогресс Украины в реформах за последний год, подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский.

"Стоит подчеркнуть, что Европейский союз отмечает значительный прогресс Украины в реализации ключевых реформ за последний год", - сказал он на итоговой пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС во вторник.

Зеленский указал, что речь идет о внедрении рынка земли, принятие "банковского" закона, развитие децентрализации, старт работы Высшего антикоррупционого суда (ВАКС).