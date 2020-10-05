Стефанишина обсудила с главой МИД Италии усиление двустороннего сотрудничества

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо во время встречи в Риме обсудили ситуацию на Донбассе и двусторонне сотрудничество между странами, сообщает пресс-служба президента Украины

Уточняется, что во встрече также принял участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Во время встречи обсудили усиление двусторонних отношений Украины и Италии, в частности экономического и торгового сотрудничества. Среди прочего, собеседники коснулись подготовки заседания украинско-итальянского Совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству", - указывается в сообщении.

Также стороны обсудили ситуацию на Донбассе и возобновление мирного процесса. Луиджи Ди Майо отметил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Министр иностранных дел Италии подчеркнул соблюдение в целом режима прекращения огня на Донбассе и выразил надежду на позитивные сдвиги в переговорах по выполнению Минских договоренностей.