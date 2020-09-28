Политика

20:42 28.09.2020

Нардеп Качура обратился в Офис генпрокурора в связи с возможной покупкой мандатов депутатов в местные советы

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Нардеп Качура обратился в Офис генпрокурора в связи с возможной покупкой мандатов депутатов в местные советы

Народный депутат из "Слуги народа" Александр Качура обратился в Офис генерального прокурора в связи с возможной покупкой мандатов депутатов в местные советы.

"На уровне слухов до меня доходила такая информация, я написал в Офис генерального прокурора", - сказал Качура журналистам в понедельник в Киеве.

Он подчеркнул, что подобным занимаются аферисты, которые мобилизуются во время избирательной кампании и обманывают людей, вымогают у них деньги, но "эти мандаты никто не продает".

Качура также рассказал, что получил ответ на свой запрос относительно должностных лиц, ныне действующих и бывших, проживающих на государственных дачах.

"Я может, открою эту информацию... и обнародую, кто у нас в каких государственных дачах живет... особенно интересно, когда человек рассказывает на эфирах, что это плохо, а сам на такой даче живет. И не только сам живет на этой государственной даче, а и отец, мать, сестра и жена - все живут на госдачах, которые за копейки арендуют у государства", - отметил он.

Теги: #генпрокуратура #качура
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