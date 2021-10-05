Политика

16:36 05.10.2021

"Слуга народа" и "Довира" срочно инициируют созыв согласительного совета 5 октября - нардеп Качура

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"Слуга народа" и "Довира" срочно инициируют созыв согласительного совета 5 октября - нардеп Качура

Депутатская фракция "Слуга народа" и группа "Довира" инициируют срочное проведение во вторник, 5 октября, заседания согласительного совета Верховной Рады, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат Александр Качура.

Парламентарий также предоставил агентству фотокопию совместного заявления "Слуги народа" и "Довиры", подписанного соответственно их руководителями - Давидом Арахамией и Олегом Кулиничем.

"Согласно части седьмой статьи 73 Регламента Верховной Рады Украины, заседание согласительного совета созывается председателем Верховной Рады Украины, а в случае его отсутствия - первым заместителем или заместителем председателя Верховной Рады Украины или по инициативе представителей двух или более депутатских фракций (депутатских групп) в случае необходимости. Депутатская фракция "Слуга народа" и депутатская группа "Довира"... инициируют срочно и безотлагательно созыв заседания согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) 05.10.2021", - отмечается в документе.

На заседание согласительного совета они предлагают вынести предварительно разосланный членам проект повестки дня пленарных заседаний ВР на 5-8 октября.

Как сообщалось, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук досрочно закрыл пленарное заседание парламента во вторник днем из-за отсутствия согласованной повестки дня.

Теги: #слуга_народа #совет #довира #рада #качура
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