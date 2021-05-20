Медицина

14:21 20.05.2021

"Слуга народа" может через сто дней поднять вопрос об отставке Ляшко, если он не покажет результатов работы на должности главы Минздрава - нардеп Качура

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"Слуга народа" может через сто дней поднять вопрос об отставке Ляшко, если он не покажет результатов работы на должности главы Минздрава - нардеп Качура

Депутатская фракция "Слуга народа" в Вепрховной Раде может поднять вопрос об отставке Виктора Ляшко с должности министра здравоохранения в случае, если на протяжение первых ста дней работы он не продемонстрирует необходимых результатов, отмечает народный депутат этой фракции Александр Качура.

"Мы договорились на заседании фракции (встреча с Ляшко, которая состоялась утром 20 мая - ИФ), что у господина Ляшко есть период, когда он должен показать результат, - это сто дней... Если через сто дней не будет результата по вакцинации, никаких решительных действий в этом направлении, то нам необходимо будет рассматривать, однозначно, вопрос об отставке", - сказал Качура журналистам в четверг.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании в четверг поддержала кандидатуру Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения Украины. За такое решение проголосовали 262 народных депутата.

Теги: #ляшко #минздрав #качура
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