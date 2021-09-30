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14:25 30.09.2021

Нардеп Качура полагает, что Арахамия сможет собрать 150 подписей для инициирования процедуры отзыва Разумкова с поста председателя Рады

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Нардеп Качура полагает, что Арахамия сможет собрать 150 подписей для инициирования процедуры отзыва Разумкова с поста председателя Рады

Депутатская фракция "Слуга народа" сможет собрать 150 подписей для инициирования процедуры отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады, считает народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Я думаю, что подписи под это есть. А касательно рассмотрения самого вопроса, то с этим мы будем определяться на заседании фракции в Трускавце завтра (1 октября – ИФ). В подписях как таковых вопрос не стоит, то есть голосование – вот вопрос, который будет дискутироваться. Собранные подписи можно вносить, а можно и не вносить, то есть они могут быть просто на руках, и внести их можно в любое время – через день, через неделю, через месяц-два. То есть это не значит, что этот вопрос (об отзыве Разумкова с должности спикера – ИФ), условно говоря, уже завтра будет стоять на повестке дня", – сказал Качура в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он также не исключил, что фракция может провести сбор таких подписей непосредственно на своем большом выездном заседании при участии президента Украины 1-2 октября в Трускавце.

"Я думаю, что это начнётся, как только подписные листы будут у Давида Георгиевича (Арахамии, главы фракции – ИФ), то есть это, скорее всего, будет до конца дня. Как правило, это занимает столько времени. Может, и быстрее. То есть кто-то сегодня, а кто-то завтра подпишет уже там, на месте", – уточнил парламентарий.

Он также пояснил, что нет необходимости в каких-либо юридических причинах, чтобы начать процедуру сбора таких подписей. "Поскольку спикер в отставку не подавал, народные депутаты имеют право воспользоваться такой возможностью как сбор подписей трети от конституционного состава Рады", – сказал Качура.

В то же время, другие информированные источники во фракции "Слуга народа" в комментарии агентству отмечают, что "точка невозврата" в вопросе отзыва Разумкова с должности была пройдена еще несколько недель назад, а инициативу Арахамии по сбору подписей стоит рассматривать уже как один из результатов этого процесса.

Согласно статье 76 регламента, председателя Верховной Рады могут отозвать с должности по его просьбе, в связи с неудовлетворительной работой или ввиду других обстоятельств, которые исключают возможность выполнения ним служебных обязанностей. Предложения по отзыву спикера могут вноситься в парламент не менее чем одной третью народных депутатов (150 парламентариев) от конституционного состава Рады с их подписями.

Как сообщалось, глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в четверг, 30 сентября, запросил подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Теги: #подписи #разумков #качура
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