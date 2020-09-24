Политика

12:29 24.09.2020

Фокин извинился за использование слова "повстанцы" в отношении НВФ на Донбассе и признал его употребление неуместным

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Фокин извинился за использование слова "повстанцы" в отношении НВФ на Донбассе и признал его употребление неуместным

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин извинился за оговорку в недавнем интервью "Украинскому радио", когда, говоря о необходимости размещения военного контингента ООН на украинско-российской границе, чтобы исключить поставки помощи, в первую очередь военной, с территории Российской Федерации, "опрометчиво употребил термин "повстанцы".

"И хотя это слово использовалось и предыдущим президентом Украины, в частности, в его речи, если не ошибаюсь, в Цюрихском университете в январе 2015 года, правильно было бы сказать "боевики". Я искренне прошу прощения у всех, кого задели мои слова. Как патриот Украины и, как один из первых руководителей возрожденного Украинского государства, я искренне желаю и сделаю всё для того, чтобы в Украину вернулся мир, чтобы не гибли наши военные, мирные граждане. Такой вижу свою роль в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе", - сказал в комментарии, переданном в четверг агентству "Интерфакс-Украина".

Фокин отметил, что ему действительно жаль, что его оговорка вызвала столь значительный резонанс в обществе. "В то же время хочу заверить всех, что усилия, которые мы с коллегами прилагаем для достижения нашей с вами общей цели – восстановления суверенитета Украины и территориальной целостности нашего государства в международно-признанных границах, имеют несравненно большее значение, чем неудачно употребленное слово!", - подчеркнул он.

21 сентября Фокин в эфире программы "Персона грата" на "UA: Украинское радио" отметил, что можно использовать мандат Совета безопасности ООН и сформировать "международное временное правительство" на неподконтрольных Украине территориях Донбасса для проведения там местных выборов.

"Потому что, как правило, подобные выборы одной из сторон признаются сфальсифицированными, нелегитимными и т.д. А если это будет проведено под эгидой ООН, то никто даже и рот не откроет. Выборы будут признаны такими, что состоялись. В мандате Совета безопасности ООН записано право создавать международное временное правительство со сроком необходимым может быть на год, может – на два. А безопасность обеспечить могут международные миротворцы, то есть военный контингент ООН. Это предложение, по существу, не новое, о нем уже говорили", - сказал он.

Фокин указал, что Россия ранее согласилась на такой способ движения к миру, но сказала, что военный контингент ООН должен быть сосредоточен только на нынешней линии разграничения на Донбассе.

"Конечно, с этим согласиться нельзя. Нужно или такой же контингент расположить на границе с Россией, чтобы прекратить оттуда помощь повстанцам, или по всей территории. В конце концов, в Минских соглашениях написано, что можно сосредоточить эти войска ООН на линии разграничения и на территории, на которой будут проводиться выборы", - отметил он.

Теги: #фокин #ткг
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