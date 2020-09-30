Политика

11:21 30.09.2020

Проект постановления об увольнения Фокина из ТКГ будет внесен в Раду до конца дня – нардеп Лозинский

1 мин читать
Проект постановления об увольнения Фокина из ТКГ будет внесен в Раду до конца дня – нардеп Лозинский

Проект постановления об обращении Верховной Рады к президенту Украины Владимиру Зеленскому уволить Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) будет зарегистрирован в парламенте в среду, заявляет секретарь комитета по вопросам организации государственной власти Роман Лозинский (фракция "Голос").

"Постановление, которое мы инициировали вчера по решению комитета и которую фракция "Голос" инициировала, а другие оппозиционные фракции, отдельные "слуги народа" тоже поддержали, должна быть срочно внесена. Сегодня мы планируем ее зарегистрировать", - сообщил Лозинский журналистам в среду в Киеве.

Как сообщалось, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Фокин на заседании парламентского комитета по вопросам государственной власти во вторник сказал: "Что касается войны. Я не политик. Сделать какое-то определение этого я не могу, поскольку ни одного подтверждения, что там ведётся война России против Украины, я не видел". По его словам, против вооруженных сил Украины на Донбассе действуют "боевики и наёмники из почти 30 стран мира".

Отвечая на вопросы членов комитета, Фокин сообщил, что за последние шесть лет он не был в зоне боевых действий на Донбассе.

После этого с критикой заявления Фокина и требованием исключить его из ТКГ выступило руководство МВД Украины, глава Офиса президента Андрей Ермак.

Теги: #фокин #ткг #лозинский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:00 30.09.2020
"Неприятно удивлены личными оценками и комментариями" – в Офисе президента отреагировали на заявление Фокина

"Неприятно удивлены личными оценками и комментариями" – в Офисе президента отреагировали на заявление Фокина

01:27 30.09.2020
Фокиным манипулируют для отвлечения внимания от других вопросов, считает Климкин

Фокиным манипулируют для отвлечения внимания от других вопросов, считает Климкин

23:05 29.09.2020
Украинская делегация в ТКГ по Донбассу должна придерживаться исключительно официальной позиции государства – заявили Кравчук, Резников и Мережко

Украинская делегация в ТКГ по Донбассу должна придерживаться исключительно официальной позиции государства – заявили Кравчук, Резников и Мережко

23:03 29.09.2020
Ермак заявил, что Фокин должен уйти из ТКГ

Ермак заявил, что Фокин должен уйти из ТКГ

22:07 29.09.2020
"Евросолидарность" намерена обратиться в правоохранительные органы в отношении заявлений Фокина

"Евросолидарность" намерена обратиться в правоохранительные органы в отношении заявлений Фокина

20:07 29.09.2020
Аваков выступает за исключение Фокина из переговорного процесса по Донбассу после его заявлений

Аваков выступает за исключение Фокина из переговорного процесса по Донбассу после его заявлений

19:06 29.09.2020
Фокин обещает поднять на заседании ТКГ вопрос получения пенсий жителями оккупированной территории Донбасса

Фокин обещает поднять на заседании ТКГ вопрос получения пенсий жителями оккупированной территории Донбасса

17:45 29.09.2020
Комитет Рады инициирует обращение к Зеленскому с призывом уволить Фокина из ТКГ

Комитет Рады инициирует обращение к Зеленскому с призывом уволить Фокина из ТКГ

15:33 29.09.2020
Фокин прибыл на заседание комитета Рады по вопросам госвласти

Фокин прибыл на заседание комитета Рады по вопросам госвласти

15:10 29.09.2020
Нардеп от "Голоса" Бобровская обратилась к Зеленскому с запросом об отзыве Фокина из делегации в ТКГ

Нардеп от "Голоса" Бобровская обратилась к Зеленскому с запросом об отзыве Фокина из делегации в ТКГ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада поддержала отмену пленарных заседаний в четверг и пятницу из-за роста заболеваемости COVID-19 среди депутатов

После завершения срока полномочий Лукашенко Киев планирует называть его по имени, не обозначая должности - Кулеба

Лубкивский может стать спикером украинской делегации в ТКГ - Качура

Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана – Кулеба

Количество зарегистрированных кандидатов на пост мэра Киева достигло 20-ти

ПОСЛЕДНЕЕ

Только 16,6% украинцев поддерживают решение властей об укрупнении районов, 21% ничего о нем не знают - соцопрос

Рада поддержала отмену пленарных заседаний в четверг и пятницу из-за роста заболеваемости COVID-19 среди депутатов

Почти треть украинцев считает, что из-за децентрализации вся власть оказалась в руках местных "князьков" - соцопрос

После завершения срока полномочий Лукашенко Киев планирует называть его по имени, не обозначая должности - Кулеба

Лубкивский может стать спикером украинской делегации в ТКГ - Качура

Большинство американцев сочли Байдена победителем по итогам дебатов с Трампом - опрос

Заседание фракции "Слуга народа" вблизи линии разграничения позволит нардепам оценить, какие законопроекты нужно принять - Качура

Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана – Кулеба

Количество зарегистрированных кандидатов на пост мэра Киева достигло 20-ти

Позорными и грязными назвали комментаторы CNN первые дебаты кандидатов в президенты США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА