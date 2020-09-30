Проект постановления об увольнения Фокина из ТКГ будет внесен в Раду до конца дня – нардеп Лозинский

Проект постановления об обращении Верховной Рады к президенту Украины Владимиру Зеленскому уволить Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) будет зарегистрирован в парламенте в среду, заявляет секретарь комитета по вопросам организации государственной власти Роман Лозинский (фракция "Голос").

"Постановление, которое мы инициировали вчера по решению комитета и которую фракция "Голос" инициировала, а другие оппозиционные фракции, отдельные "слуги народа" тоже поддержали, должна быть срочно внесена. Сегодня мы планируем ее зарегистрировать", - сообщил Лозинский журналистам в среду в Киеве.

Как сообщалось, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Фокин на заседании парламентского комитета по вопросам государственной власти во вторник сказал: "Что касается войны. Я не политик. Сделать какое-то определение этого я не могу, поскольку ни одного подтверждения, что там ведётся война России против Украины, я не видел". По его словам, против вооруженных сил Украины на Донбассе действуют "боевики и наёмники из почти 30 стран мира".

Отвечая на вопросы членов комитета, Фокин сообщил, что за последние шесть лет он не был в зоне боевых действий на Донбассе.

После этого с критикой заявления Фокина и требованием исключить его из ТКГ выступило руководство МВД Украины, глава Офиса президента Андрей Ермак.