Боррель и Таран обсудили сотрудничество Украины и Евросоюза по ряду направлений

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в рамках рабочего визита в Украину встретился с министром обороны Украины Андреем Тараном.

"Цель визита делегации Евросоюза в оборонное ведомство - обсуждение ситуации в районе проведения операции Объединенных сил и текущего состояния сотрудничества Министерства обороны Украины с ЕС по военно-политическим, военно-техническим и военным направлениям", - сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Также Борель и члены возглавляемой им делегации Евросоюза приняли участие в ежедневном церемониале почтения памяти погибших украинских военнослужащих.