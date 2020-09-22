Политика

12:51 22.09.2020

Боррель и Таран обсудили сотрудничество Украины и Евросоюза по ряду направлений

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Боррель и Таран обсудили сотрудничество Украины и Евросоюза по ряду направлений

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в рамках рабочего визита в Украину встретился с министром обороны Украины Андреем Тараном.

"Цель визита делегации Евросоюза в оборонное ведомство - обсуждение ситуации в районе проведения операции Объединенных сил и текущего состояния сотрудничества Министерства обороны Украины с ЕС по военно-политическим, военно-техническим и военным направлениям", - сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Также Борель и члены возглавляемой им делегации Евросоюза приняли участие в ежедневном церемониале почтения памяти погибших украинских военнослужащих.

Теги: #ес #таран #боррель
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