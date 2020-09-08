Политика

16:25 08.09.2020

Меркель: финальное решение по "Северному потоку 2" будет европейским, а не немецким - Bloomberg

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Меркель: финальное решение по "Северному потоку 2" будет европейским, а не немецким - Bloomberg

Канцлер ФРГ Ангела Меркель полагает, что любой ответ Москве на инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным необходимо согласовать с европейскими партнерами, он не должен быть односторонним немецким, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на чиновника из партии Христианско-демократический союз.

По его словам, Меркель пока не приняла окончательного решения, будут ли действия в отношении Москвы в этой связи затрагивать проект "Северный поток 2".

Теги: #северный_поток #меркель
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Интерфакс-Украина
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