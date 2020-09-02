Глава Еврокомиссии призвала привлечь к ответственности виновных в отравлении Навального

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен расценила предполагаемое отравление российского оппозиционера Алексея Навального как подлый поступок.

"Это вновь подлый и трусливый поступок. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - написала глава Еврокомиссии в твиттере.

Она сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель проинформировала ее о том, "что лидер российской оппозиции Навальный подвергся нападению с применением нервнопаралитического вещества в его собственной стране".

Ранее в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок".

"То, что Алексей Навальный в России стал жертвой нападения с применением химического нервнопаралитического боевого вещества - это вопиющий случай", - говорилось в заявлении Зайберта, поступившем в "Интерфакс".