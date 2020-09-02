Политика

14:33 02.09.2020

Делегация Украины в ТКГ заслушает объяснения Фокина по урегулированию ситуации на Донбассе - Кравчук

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Делегация Украины в ТКГ заслушает объяснения Фокина по урегулированию ситуации на Донбассе - Кравчук

Делегация Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) заслушает объяснения заместителя главы украинской делегации в ТКГ, первого премьер-министра независимой Украины (1991-92) Витольда Фокина об урегулировании ситуации на Донбассе, сообщил глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Какие будут дальше наши действия? Конечно, этот вопрос будет обсужден на заседании нашей делегации. Я думаю, люди выскажутся по этому поводу. Фокин объяснит, почему он именно такую выбрал тактику или позицию", - сказал Кравчук на телеканале "Эспрессо".

"Это не наше решение. Это решение главы государства. Фокин назначен на эту должность указом президента. Я к этому назначению абсолютно никакого отношения не имею. Я не предлагал, и этот вопрос не согласовывался непосредственно со мной. Нас пригласили двоих в Офис президента, и нам двоим предложили такие должности", - добавил он.

На вопрос о том, стоит ли оставлять Фокина в ТКГ после его заявлений, экс-президент подчеркнул, что не он принимал решение о назначении его на должность и не может единолично такие вопросы решать.

"Я думаю, что это вопрос лично Фокина. Он знает нашу позицию, нашу точку зрения. Я еще раз подчеркиваю, что это вопрос не главы украинской делегации... Делегация, когда соберется, мы этот вопрос обсудим, и дело Витольда Павловича - как он объяснит, будет ли это объяснение воспринято или нет. Я к чему? Я единолично такие вопросы решать не могу, это не является моей компетенцией", - пояснил Кравчук.

Кроме того, глава делегации Украины отметил, что Фокин в разговоре с ним сказал, что в своих заявлениях "не отошел от позиций закона".

"Я с ним общался сегодня по телефону, поставил целый ряд вопросов, он мне ответил на них, и главное из них, что он, собственно, не нарушил или не отошел от позиций закона. Я сказал: тогда давайте мы этот вопрос будем обсуждать на заседании делегации, потому что, я знаю, мнение членов делегации не совпадает с вашим мнением, я должен выслушать всех, ко мне обращаются члены делегации, журналисты", - добавил Кравчук.

Первый президент также подчеркнул, что заявления Фокина являются его личным мнением.

"Во-первых, заявление Фокина, я еще раз подчеркиваю, это его личное мнение. Он со мной не советовался. Это вопрос не обсуждался делегацией, он высказал свое мнение. Об этом уже сказал и руководитель Офиса президента. Потому я не думаю, что здесь может быть какое-то мнение другое характера: Фокин высказал собственную позицию, и мы к это позиции не имеем никакого отношения", - объяснил он.

"Следующее. Имеет ли право Фокин говорить о своей собственной позиции? Да, имеет. Но если его позиция не отвечает, допустим, закону, принятому Верховной Радой, он не может такую позицию обнародовать, потому что он уже не просто Фокин, а он заместитель главы делегации, член делегации Украины в Трехсторонней контактной группе", - добавил Кравчук.

Ранее Фокин в интервью изданию strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

Теги: #фокин #ткг #кравчук
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