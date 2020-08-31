Политика

11:41 31.08.2020

Нас не устраивают средства, предлагаемые Минфином на здравоохранение на 2021г - Радуцкий

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Нас не устраивают средства, предлагаемые Минфином на здравоохранение на 2021г - Радуцкий

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа") заявил о недостаточном размере средств, которые Министерство финансов Украины предлагает в государственный бюджет на 2021 год.

"Мы уже вошли в "военные действия" с Минфином, ведь те средства, которые Минфин предлагает на здравоохранение, нас не устраивают", - сказал он журналистам перед согласительным советом Верховной Рады в понедельник.

По словам депутата, медицина должна финансироваться в размере 6% ВВП.

"Я понимаю, что 6% ВВП, это, скорее всего, не очень реально, так как у нас - падение экономики. Однако есть закон о государственных финансовых гарантиях в здравоохранении, и там четко прописано: 5% ВВП. Наш комитет и партия будут бороться за то, чтобы Минфин выполнил закон", - подчеркнул Радуцкий.

Теги: #радуцкий #минфин
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