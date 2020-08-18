Политика

11:23 18.08.2020

Фокин назначен первым замом Кравчука в украинской делегации в ТКГ – указ

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Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина, он назначен первым заместителем главы украинкой делегации Леонида Кравчука.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ №327/2020 Зеленский подписал 18 августа.

Так, согласно документу, Зеленский назначил Фокина первым заместителем главы делегации (по согласию).

Ближайшее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе планируется на 18 августа, в нем примет участие новый глава украинской делегации Леонид Кравчук.

Как известно, первым замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу является Алексей Резников.

Как сообщалось, 31 июля глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что в украинскую делегацию в ТКГ может войти Витольд Фокин.

1 августа Кравчук заявил, что предложение ввести в состав украинской делегации Фокина поступило от Офиса президента Украины.

6 августа Зеленский подтвердил, что Фокин будет работать в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

87-летний Фокин закончил горный факультет Днепропетровского горного института и до 1971 года более 16 лет работал на угольных предприятиях Луганской области.

С марта 1991 по 30 сентября 1992 года Фокин - премьер-министр Украины.

Теги: #фокин #ткг
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