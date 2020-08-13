Политика

16:28 13.08.2020

Раде предлагают ввести механизм об отзыве нардепов-мажоритарщиков

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Раде предлагают ввести механизм об отзыве нардепов-мажоритарщиков

Верховной Раде предлагают ввести механизм отзыва народных депутатов, избранных в парламент в одномандатных мажоритарных избирательных округах.

Как сообщает сайт Верховной Рады, соответствующий законопроект № 3972 об отзыве народного депутата по народной инициативе зарегистрировал парламентарий Георгий Мазурашу (фракция "Слуга народа").

Как отмечается в законопроекте, основаниями для отзыва народного депутата могут быть нарушения положений Конституции и законов, систематическое невыполнение депутатских обязанностей, определенных законом "О статусе народного депутата Украины" и Регламентом Верховной Рады.

В числе предпосылок для отзыва мажоритарщика - использование полномочий народного депутата в личных корыстных целях, систематическое нарушение норм депутатской этики и морали, несоответствие практической деятельности депутата основным принципам и положениям его предвыборной программы. Депутат также может лишиться своего мандата, если скроет сведения о своих имуществе и доходах или занесет существенно неточные данные в декларацию об имуществе и доходах (отклонение на эквивалент 10 минимальных зарплат и более).

Согласно законопроекту инициатива об отзыве народного депутата принадлежит исключительно избирателям соответствующего избирательного округа.

Теги: #законопроект #рада #мажоритарка
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