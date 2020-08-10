Политика

14:22 10.08.2020

Кравчук заявляет, что пять лет не общался с Медведчуком даже по телефону и считает его позицию по Донбассу неприемлемой

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Кравчук заявляет, что пять лет не общался с Медведчуком даже по телефону и считает его позицию по Донбассу неприемлемой

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявляет, что позиция главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука по Донбассу является неприемлемой для Украины, но не исключает общения с ним в будущем.

"Я пять лет с Виктором Медведчуком не общался даже по телефону. Пять лет", - сказал Кравчук в интервью специальному проекту издания Радио Свобода "Донбасс Реалии", отвечая на вопрос об отношениях с Медведчуком, который длительное время был его близким политическим соратником.

По мнению Кравчука, позиция, которую занимает Медведчук по Донбассу, не может быть поддержана Украиной, потому что она ставит Украину в сложное положение.

"Я за то, чтобы использовать опыт и украинских политиков, и различных украинских политических сил, чтобы согласовать интересы Украины с интересами и России, потому что она там присутствует. И согласовать - прежде всего, с людьми, которые там находятся. То есть я не исключаю общения с Медведчуком, но это вовсе не означает, что я готов подписывать любой документ, который будет предложен той политической силой", - подчеркнул он.

В то же время глава украинской делегации в ТКГ не знает, хотел бы он, чтобы Медведчук принимал участие в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Я не знаю, мне сначала надо разобраться. Я только пять дней как работаю главой украинской делегации. Когда вы встретитесь со мной хотя бы через месяц, я смогу ответить на ваш вопрос", - сказал Кравчук.

Теги: #кравчук #медведчук
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