Политика

14:11 10.08.2020

Половина украинцев высказалась за восстановление полноценных связей с населением неподконтрольных территорий

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Половина украинцев высказалась за восстановление полноценных связей с населением неподконтрольных территорий

Половина украинцев (53%) высказалась за восстановление транспортного сообщения и полноценных связей с населением неподконтрольных правительству Украины территорий, свидетельствуют результаты недавнего опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), сообщает пресс-служба Программы развития ООН (ПРООН) в Украине.

В обнародованном в понедельник пресс-релизе ПРООН говорится, что почти 23% респондентов высказались за сохранение текущего состояния дел: государство декларирует поддержку населения на неподконтрольных правительству Украины территориях, но продолжает экономическую, транспортную блокаду.

8% украинцев считают, что государство должно ввести полную блокаду неподконтрольных территорий.

В ПРООН отмечают, что социологический опрос, который проводился в мае-июне 2020 года, имело целью выяснить отношение украинцев к определенным правозащитным вызовам, связанным с конфликтом на востоке Украины.

"Крайне важно, чтобы в эти сложные времена толерантность и уважение к правам человека были в основе любых решений", - отметила постоянная представительница ПРООН в Украине Дафина Герчева.

"Пандемия стала для нас дополнительным толчком, чтобы с большей заботой и солидарностью относиться ко всем согражданам и никого не оставить без внимания. Результаты исследования говорят, что половина украинцев стремятся именно к этому", - добавила она.

Половина украинцев (55%) также считает, что жители неподконтрольных правительству Украины территорий являются жертвами конфликта и нуждаются во всесторонней поддержке со стороны Украины. 19% опрошенных отметили, что жители неподконтрольных территорий такие же граждане Украины, как и остальные, и не нуждаются в дополнительной поддержке. Еще 11% считают, что правительство Украины не должно поддерживать жителей, оставшихся проживать на неподконтрольных территориях, ведь они сами приняли такое решение.

Украинцев также спросили, кто, по их мнению, должен нести уголовную ответственность за сотрудничество с органами власти так называемых "ДНР"/"ЛНР": 53% респондентов считают, что только те, чья вина в военных и других тяжких преступлениях будет доказана в суде; 22% считают, что нести ответственность должны все, кто занимал руководящие должности в "Л/ДНР"; 7% думают, что все жители неподконтрольных территорий в той или иной форме сотрудничали с "Л/ДНР"; Еще 3% считают, что никто не должен нести ответственность.

Почти 59% украинцев поддерживают членство Украины в Международном уголовном суде в Гааге. Еще 24% не знают, что такое Международный уголовный суд. 9% высказались против членства, столько же украинцев затруднились с ответом на вопрос.

Исследование проводилось КМИС в мае-июне 2020г. Опрос проведен по заказу ПРООН при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Дании. Опрос проводился во всех областях Украины, кроме территорий, временно не контролируемых правительством Украины: АР Крым, отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины.

Теги: #проон #опрос #донбасс
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