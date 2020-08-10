Политика

12:57 10.08.2020

Кравчук заявляет, что готов сесть за стол переговоров с людьми из ОРДЛО, которые не участвовали в войне и представляют гражданское общество

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Кравчук заявляет, что готов сесть за стол переговоров с людьми из ОРДЛО, которые не участвовали в войне и представляют гражданское общество

 Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявляет, что готов к переговорам с людьми из временно оккупированных территорий, но только теми, кто представляет гражданское общество и не принимал участие в войне.

"Для того, чтобы Москву убедить, надо не только желание Киева, их трудно убеждать. А когда это желание будет людей, которые там живут, и тех, которые находятся за пределами (оккупированных территорий - ИФ), Подчеркиваю, что это миллион семьсот тысяч человек, тогда Москва услышит лучше и также будет идти навстречу людям. Я в это верю", - подчеркнул Кравчук в интервью специальному проекту издания Радио Свобода "Донбасс Реалии".

Отвечая на вопрос, с кем конкретно на оккупированной части Донбасса он готов садиться за стол переговоров, Кравчук сказал, что, прежде всего, с гражданским обществом.

"Это люди, которые не участвуют в управлении, не участвовали в войне, непосредственно с винтовкой в руках, не пытали тех, кто попал в плен. Это люди, которые работают в высших учебных заведениях, в школах, в общественных организациях - я готов их слушать", - заявил он.

Кроме того, как пояснил Кравчук, среди изменений в работе Трехсторонней контактной группы планируется введение туда "людей или человека, который хорошо знает Донбасс, который жил, работал на Донбассе".

"Нам главное - услышать тех людей, которые живут на Донбассе. Мы заявляем везде, что это украинцы, это наша территория. Она украинская. Но для того, чтобы установить мир, надо знать не только желание тех "руководителей", которые сегодня есть на той части Донецкой и Луганской областей, а главное - людей, которые там живут", - рассказал глава украинской делегации в ТКГ.

По мнению Кравчука, люди из ОРДЛО сейчас не требуют прекращения войны, так как не видят своей перспективы, но видят в Украине врага.

"Мы должны действовать таким образом, чтобы люди поверили. Ну, например: вместо пустых разговоров о статусах, обо всем остальном мы предлагаем ввести в этих областях стандарт свободной экономической зоны. Если это будет принято, то люди сразу включаются в работу, приходят инвестиции, восстанавливаются хозяйства, восстанавливается разрушенный жилой фонд - люди возвращаются и видят перспективу. Сегодня такой перспективы они не видят. Они думают, что у них перспектива в России, но они ошибаются", - отметил Кравчук.

Теги: #ткг #кравчук #ордло
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